Политик осудил методы Лукашенко

На усиление европейского миграционного кризиса отреагировал президент Латвии Эгилс Левитс. После неудачной попытки мигрантов прорваться на территорию Евросоюза через государственную границу Белоруссии и Польши политик призвал наказать авиаперевозчиков и аэропорты, которые участвовали в переброске нелегалов.

Политик считает необходимым ввести санкции против компаний, которые причастны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Он уточнил, что пришел к такому выводу после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой.

Кроме того, латвийский лидер заявил, что методы президента Белоруссии Александра Лукашенко по использованию людей в качестве оружия заслуживают презрения. Глава государства подчеркнул, что у Евросоюза есть права и обязанности по защите своих внешних границ.

Напомним, колонну мигрантов, состоящую примерно из 500-1000 человек, зафиксировали в Белоруссии в понедельник, 8 ноября, утром. Люди с вещами двигались к польской границе. Оппозиционер Павел Латушко отреагировал на эти кадры заявлением о возможном штурме линии соприкосновения РБ и ЕС. Политик возложил ответственность на Лукашенко.

Днем штурм границы, действительно, начался, однако заранее приведенные в состояние боевой готовности правоохранители смогли отбить атаку мигрантов. К вечеру на линии разграничения Белоруссии и Польши раздались первые выстрелы.

Отметим, что, по мнению аналитика Петра Кузнецова, президент Белоруссии пошел на эскалацию миграционного кризиса, чтобы оказать давление на Евросоюз. Эксперт подчеркнул, что в итоге Лукашенко может довести страну до еще большей геополитической изоляции.