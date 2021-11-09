Президент Латвии призвал наказать причастных к миграционному кризису

Президент Латвии призвал наказать причастных к миграционному кризису
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Политик осудил методы Лукашенко

На усиление европейского миграционного кризиса отреагировал президент Латвии Эгилс Левитс. После неудачной попытки мигрантов прорваться на территорию Евросоюза через государственную границу Белоруссии и Польши политик призвал наказать авиаперевозчиков и аэропорты, которые участвовали в переброске нелегалов. 

Политик считает необходимым ввести санкции против компаний, которые причастны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Он уточнил, что пришел к такому выводу после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой.

Кроме того, латвийский лидер заявил, что методы президента Белоруссии Александра Лукашенко по использованию людей в качестве оружия заслуживают презрения. Глава государства подчеркнул, что у Евросоюза есть права и обязанности по защите своих внешних границ. 

Напомним, колонну мигрантов, состоящую примерно из 500-1000 человек, зафиксировали в Белоруссии в понедельник, 8 ноября, утром. Люди с вещами двигались к польской границе. Оппозиционер Павел Латушко отреагировал на эти кадры заявлением о возможном штурме линии соприкосновения РБ и ЕС. Политик возложил ответственность на Лукашенко.

Днем штурм границы, действительно, начался, однако заранее приведенные в состояние боевой готовности правоохранители смогли отбить атаку мигрантов. К вечеру на линии разграничения Белоруссии и Польши раздались первые выстрелы. 

Отметим, что, по мнению аналитика Петра Кузнецова, президент Белоруссии пошел на эскалацию миграционного кризиса, чтобы оказать давление на Евросоюз. Эксперт подчеркнул, что в итоге Лукашенко может довести страну до еще большей геополитической изоляции.

Источник: Twitter Эгилса Левитса ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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