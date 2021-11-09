Европа будет вариться в собственных противоречиях еще долгие годы

Российский сенатор Алексей Пушков оценил вероятность выхода Польши из состава Европейского союза после отказа Минюста выплачивать Еврокомиссии посуточный штраф в размере миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе Варшавы платить ежедневные штрафы в пользу ЕК – местная генпрокуратура с минюстом назвали ситуацию "беззаконием", отреагировав таким образом на санкционные меры против шахты "Туров" и изменения в судебной системе. Авторы публикациии выразили уверенность, что ситуация может дойти до выхода Польши из Евросоюза, если тот будет давить. Однако парадокс заключается в том, что другие методы Брюсселю не помогут, иначе в геополитической практике возникнет прецедент, который позволит "вить веревки" из ЕС.

Однако, считает Пушков, вопрос обстоит иным образом. Польша не собирается уходить из Евросоюза, как и последний не станет ее прогонять. Вероятнее всего, противостояние продолжится внутри Европы, которая будет все больше страдать от внутренних противоречий. Ситуация может развиваться довольно долго.

"Быстрого разрешения конфликта победой одной из сторон ждать не стоит. Но и выхода Польши из ЕС – тоже", – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Польский парламентарий Януш Ковальский назвал решение европейского суда, обложившего Варшаву ежедневным штрафом, "гибридной войной", устроенной Брюсселем против его страны. Многие представители местных политических элит называют ситуацию противостоянием, из-за которго Варшава вправе проингнорировать решение европейского суда.