"Позор на весь мир": в США подвели итоги выступления Байдена в Глазго

"Позор на весь мир": в США подвели итоги выступления Байдена в Глазго
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава Белого дома лишь рассмешил тех, о ком так колко отзывался

Известный американский телеведущий, журналист Джон Кардилло выступил в социальных сетях с резкой критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, глава государства заставил краснеть всю страну из-за нелепого выступления на климатическом саммите, который проходит в эти дни в Шотландии.

Представитель американской прессы заявил, что несуразное поведение главы Белого дома лишь повеселило президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпиня.

"Просто позор на весь мир", – написал Кардилло на своей странице в "Твиттер".

Таким образом журналист отреагировал на недавнюю публикацию британского медиа, в которой утверждается, что президент Соединенных Штатов "испортил воздух" во время диалога с членами  королевской семьи. Горькая ирония заключается в том, что отход газов у американского лидера произошел именно в тот момент, когда он обсуждал с коллегами сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу. Однако Байден и ухом не повел, продолжая непринужденно участвовать в беседе с герцогиней Корнуолльской Камиллой, которая покрылась пунцом. Белый дом отказался давать комментарии.

Не так давно Сеть облетели кадры, на которых президент США бесцеремонно спит, сидя в ряду присутствующих на климатической конференции в Глазго. По счастью, это заметил помощник, который смог вовремя разбудить американского лидера, не справившегося с усталостью. Байден успел вместе с остальными похлопать выступавшим.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость328408
Пожаловаться Ответить
Старпиры они такие! А что же нас то ещё ждет до 2036 года!
1
новости партнеров
По теме

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей