Внешние силы стремятся подорвать дружбу народов двух стран

Россию и Казахстан связывает многовековая общая история и духовная близость народов. Однако в последнее время дружеские отношения омрачают случаи агрессивного поведения жителей Казахстана в адрес россиян и русскоязычных граждан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен – ксенофобию раздувают внешние силы, которым невыгодно сотрудничество Москвы и Нур-Султана.

"Отдельные случаи (проявлений ксенофобии – прим.ред.) во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией",

– пояснил Лавров. В своей статье для "Российской газеты", посвященной 29-летию установления дипотношений между РФ и Казахстаном, он рассказал, что по каждому случаю публичного проявления антипатии к лицам, использующим в общении на территории республики русский язык, принимаются оперативные меры. Причем не только по линии правоохранителей, но и дипломатических ведомств двух стран и даже президентских администраций.

"Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка",

– отметил глава МИД РФ. Он напомнил, что русский язык является в Казахстане официальным и используется наравне с казахским. И это позволяет не только укреплять межгосударственное партнерство, но и открывает перед казахстанской молодежью новые горизонты, в том числе дает возможность учиться и строить карьеру в России да и на всем пространстве бывшего СССР.

Ранее по Казахстану покатилась волна так называемых "патриотических рейдов", организаторы которых проверяли русскоязычных граждан республики на знание казахского языка. Президент страны Касым-Жомарт Токаев жестко высказался по этому поводу. Один из местных националистов, устраивавший травлю русскоязычных и публиковавший в Сети видеоролики об этом, когда его имя стало известно, сбежал в Грузию.

Между тем на Украине скандалы из-за употребления русского языка происходят регулярно. Дошло до того, что в Офисе президента Незалежной всерьез задумались о переименовании мовы в "руський" язык.