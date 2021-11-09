Антипатию казахов к русским объяснил Лавров

Антипатию казахов к русским объяснил Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Внешние силы стремятся подорвать дружбу народов двух стран

Россию и Казахстан связывает многовековая общая история и духовная близость народов. Однако в последнее время дружеские отношения омрачают случаи агрессивного поведения жителей Казахстана в адрес россиян и русскоязычных граждан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен – ксенофобию раздувают внешние силы, которым невыгодно сотрудничество Москвы и Нур-Султана.

"Отдельные случаи (проявлений ксенофобии – прим.ред.) во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией",

– пояснил Лавров. В своей статье для "Российской газеты", посвященной 29-летию установления дипотношений между РФ и Казахстаном, он рассказал, что по каждому случаю публичного проявления антипатии к лицам, использующим в общении на территории республики русский язык, принимаются оперативные меры. Причем не только по линии правоохранителей, но и дипломатических ведомств двух стран и даже президентских администраций.

"Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка",

– отметил глава МИД РФ. Он напомнил, что русский язык является в Казахстане официальным и используется наравне с казахским. И это позволяет не только укреплять межгосударственное партнерство, но и открывает перед казахстанской молодежью новые горизонты, в том числе дает возможность учиться и строить карьеру в России да и на всем пространстве бывшего СССР.

Ранее по Казахстану покатилась волна так называемых "патриотических рейдов", организаторы которых проверяли русскоязычных граждан республики на знание казахского языка. Президент страны Касым-Жомарт Токаев жестко высказался по этому поводу. Один из местных националистов, устраивавший травлю русскоязычных и публиковавший в Сети видеоролики об этом, когда его имя стало известно, сбежал в Грузию.  

Между тем на Украине скандалы из-за употребления русского языка происходят регулярно. Дошло до того, что в Офисе президента Незалежной всерьез задумались о переименовании мовы в "руський" язык.

Источник: РГ
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость329788
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Нет никакой антипатии у казахов к русским! Что за провокационная статья! Подход у Лаврова однобокий. Пусть весь видеоматериал тех блогов посмотрит, а не только там где женщина извиняется. До этого она допустила оскорбительную речь в отношении казахов, за которую в КЗ есть уголовная статья за разжигание межнац. Чтобы избежать уг.ответственности, она и извинилась, и конфликт был разрешен путем примирения сторон. Неужели лучше чтобы села в тюрьму? Вообще наблюдаю информационную компанию против Казахстана. Войну что-ли Россия готовит против Казахстана? И подготавливает её информационно?
Гость 1984
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В Казахстане уже долгое время проводят украинско-майданный сценарий. Пока это лишь первые его проявления, но дальше будет то же, что и на Украине - "русские во всём виноваты" и "казахские жизни имеют значение"... Печально, но это факт...
Гость329780
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Гость325675
Проблема в российской власти, мечтающей о возрождении СССР, притом таким образом, чтобы Москва решала какой республике и сколько выделять денег на существование + Москва определяла того, кто будет править той или иной республикой
Пф! Вот еще! Хотите чтобы снова Россия тянула на горбу ваши республики? Нет уж, хватит. Дальше сами. Россия будет сотрудничать с вами только по нужным России вопросам.
Гость327679
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А что нас с казахами последнее время связывает,кроме славного "байкодрома Космодур"? Ничего.Если бы Россия им не платила огромные бабки за его аренду,никакой дружбы уже в помине небыло бы.Например наш ЧФ платил раньше украм за аренду бухты в Севастополе и полигона нитка в Крыму.Потому там особого насаждения бандеровщины небыло,в других же украинских регионах жители Россию давно ненавидели.Так и Казахстан.Чем дальше от баз РФ-тем больше небратьев.Не удивлюсь,если Казахстан скоро потребует от России выплачивать компенсации за ядерное загрязнение Казахстана во времена СССР.
Гость329297
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антипатия там наблюдается с 90 годов, а заметили только что, не удивительно что украину потеряли. Национализм в республиках бывшего СССР активировался сразу после распада и пока делили фабрики, заводы, месторождения и поля, национализм прорастал. Страной надо было управлять а не мародёрством союза заниматься.
Гость325675
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Так что Лаврову надо понять, что пока Россия не начнёт вести политику по принципу, что не надо искать все беды во внешних силах, а НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, и будут возникать вопросы, почему к русским относятся не так, как они того хотят
Гость325675
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Проблема в российской власти, мечтающей о возрождении СССР, притом таким образом, чтобы Москва решала какой республике и сколько выделять денег на существование + Москва определяла того, кто будет править той или иной республикой
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