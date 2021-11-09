Белоруссия договорилась с Россией о ценах на газ на 2022 год

Белоруссия договорилась с Россией о ценах на газ на 2022 год
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соглашение предусматривает прежние условия

Министерство энергетики Белоруссии смогло достичь соглашения с российскими коллегами о ценовом формировании тарифов на газ при его поставках в республику на будущий год. Об этом стало известно сегодня, 9 ноября.

Как отмечает источник, главы энергетических ведомств Белоруссии и Российской Федерации подписали соответствующий документ. Речь идет об изменениях в межправительственное соглашение, устанавливающие порядок ценового формирования при поставках природного газа в республику с учетом его прокачки. Конкретная стоимость будет указана в совместном документе с публичным акционерным обществом "Газпром", с учетом условий текущего года.

Напомним, в ноябре глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил минэнерго провести вместе с министерством иностранных дел с белорусской стороной переговоры по вопросу поставок на 2022 год, а также подписать протокол о стоимости газовых поставок для соседей с учетом прокачки. До этого министр энергетики Белоруссии Каранкевич указывал, что Минск и Москва готовят необходимые документы для подписания соглашения по поставкам энергоносителей на следующий год по тарифу в 128,5 доллара за 1000 кубометров.

Днем ранее президент Белорусси Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий установление протокола с Российской Федерацией в качестве основы для переговоров с Кремлем от 2011 года. Таким образом, глава республики уполномочил кабмин проводить переговоры в рамках протокола, применяемого по истечении десятидневного срока с момента подписания до вступления в силу.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей