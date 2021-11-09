Политик призвал ввести санкции против президента Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил не оставаться в стороне от европейского миграционного кризиса. Он поддержал Польшу и Литву в их противостоянии потокам нелегалов на границе, а также призвал наказать президента Белоруссии Александра Лукашенко "адскими санкциями".

По версии политика, это мера должна стать наименьшей "карой" от международного сообщества. Примечательно, что бывший украинский глава возложил ответственность за эскалацию миграционного кризиса не только на Александра Лукашенко, но и на российского лидера Владимира Путина. Вероятно, он в очередной раз решил набрать политических очков.

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных", – заявил Порошенко.

Напомним, тлеющий несколько месяц миграционный кризис перешел в активную фазу в понедельник, 8 ноября. На польско-белорусской границе собрались до тысячи выходцев из стран ближневосточного региона. Они попытались штурмовать линию соприкосновения, чтобы в дальнейшем прорваться на территорию Евросоюза, однако приведенные в боевую готовность силовые структуры отбили атаку нелегалов.

Позже президент Латвии призвал ввести санкции против аэропортов и авиакомпаний, который могли быть причастны к перевозке мигрантов из азиатских стран в Белоруссию. Поддержку Польше уже выразила Германия.

Кстати, экспертное сообщество не исключает, что Лукашенко мог пойти на эскалацию кризисной ситуации ради давления на Евросоюз.