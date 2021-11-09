Порошенко придумал "международную кару" для Лукашенко

Порошенко придумал "международную кару" для Лукашенко
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик призвал ввести санкции против президента Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил не оставаться в стороне от европейского миграционного кризиса. Он поддержал Польшу и Литву в их противостоянии потокам нелегалов на границе, а также призвал наказать президента Белоруссии Александра Лукашенко "адскими санкциями".

По версии политика, это мера должна стать наименьшей "карой" от международного сообщества. Примечательно, что бывший украинский глава возложил ответственность за эскалацию миграционного кризиса не только на Александра Лукашенко, но и на российского лидера Владимира Путина. Вероятно, он в очередной раз решил набрать политических очков.

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных", – заявил Порошенко.

Напомним, тлеющий несколько месяц миграционный кризис перешел в активную фазу в понедельник, 8 ноября. На польско-белорусской границе собрались до тысячи выходцев из стран ближневосточного региона. Они попытались штурмовать линию соприкосновения, чтобы в дальнейшем прорваться на территорию Евросоюза, однако приведенные в боевую готовность силовые структуры отбили атаку нелегалов.

Позже президент Латвии призвал ввести санкции против аэропортов и авиакомпаний, который могли быть причастны к перевозке мигрантов из азиатских стран в Белоруссию. Поддержку Польше уже выразила Германия.

Кстати, экспертное сообщество не исключает, что Лукашенко мог пойти на эскалацию кризисной ситуации ради давления на Евросоюз.

Источник: Telegram-канал Петра Порошенко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость329359
Пожаловаться Ответить
В своём стремлении Украины помочь Западу разрушить Беларусь, чтобы её взяли ЕС Украинский клоун готов морозить простых украинцев.
Гость329799
Пожаловаться Ответить
Вальцман вышел из за очередного запоя и решил напомнить о себе. До чего же мерзок!
МАЙДАУН
Пожаловаться Ответить
а шо вова не лох эту тварь майданутую еще не посадил за граты, сразу видно шо не лох а д.б.
Гость329325
Пожаловаться Ответить
Потом будут электричество клянчить. Рогули, сэр.
1
новости партнеров
По теме

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей