Польша считает, что белорусские военные нарушали госграницу

Представители оборонных ведомств Белоруссии и Польши встретились в Варшаве для обсуждения миграционного кризиса, в результате которого 8 ноября начался штурм линии соприкосновения двух государств со стороны нелегалов, находящихся на территории РБ. Военный атташе белорусского посольства, полковник Алексей Бортник представил участникам переговоров официальную версию властей.

Представители Польши заявили, что вооруженные силы Белоруссии не только причастны к организации миграционного кризиса, но и лично нарушали государственную границу в ходе эскалации конфликта. Меж тем, Минобороны РБ опровергает эти заявления. Подчеркивается, что противоположная сторона не предоставила никаких зафиксированных доказательств.

Кроме того, представитель белорусского Министерства обороны подчеркнул, что его военное ведомство стремится к решению спорных ситуаций, основываясь на принципах добрососедства. При этом в МО считают важным поддерживать двухсторонний диалог.

В то же время телеграмм-канал "Мэйдэй. Хроника пикирования" со ссылкой на свой источник в МО РБ сообщает, что любая попытка польских силовиков выстрелить в сторону Белоруссии может быть расценена как военная агрессия со всеми вытекающими последствиями.

К слову, позицию Польши в этом конфликте уже поддержал бывший президент Украины Петр Порошенко. Политик призвал наказать Александра Лукашенко "адскими санкциями" за организацию миграционного кризиса. Аналогичного мнения придерживается и белорусский оппозиционер Павел Латушко.