Киев выдумал историю с применением "Байрактара" – МИД ДНР

Киев выдумал историю с применением "Байрактара" – МИД ДНР
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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В Донбассе не нашли доказательств бомбардировки с беспилотника

История с применением Украиной боевого турецкого дрона "Байрактар" против позиций армии самопровозглашенной Донецкой народной республики – это выдумка Киева. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

О том, что ВСУ атаковали артиллерийский расчет ДНР с помощью турецкого беспилотника, Генштаб Незалежной объявил сам, распространив в качестве подтверждения соответствующие видеокадры. Однако проверка, проведенная Донецком, показала, что по позициям ополченцев с БПЛА ударов не было.

"Конкретный случай боевого применения "Байрактара" не подтвердился. Пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк",

– приводит РИА "Новости" комментарий Никоноровой. Она пояснила, то украинские военные используют дроны для сбора разведданных, но линию соприкосновения они не пересекают.

"Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить",

– передает RT слова дипломата. Остается понять, зачем украинской стороне распространять ложную информацию, которая к тому же выставляет страну не с лучшей стороны в глазах западных союзников.

О том, что ВСУ применили боевой беспилотник для удара по противнику на Донбассе, сообщили в Киеве 26 октября. Эта новость вызвала обеспокоенность в странах-посредницах урегулирования внутреннего украинского конфликта. В частности, в Германии напомнили, что применение беспилотных летательных аппаратов запрещено Минскими соглашениями.

При этом в Турции поспешили откреститься от своей причастности к ситуации, напомнив, что после покупки Bayraktar является уже не турецким, а украинским беспилотником.

В связи с создавшейся ситуацией президент РФ Владимир Путин распорядился усилить контроль за применением беспилотной авиатехники вблизи российских границ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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