Москва приказала Минску сменить тактику с мигрантами – СМИ

Москва приказала Минску сменить тактику с мигрантами – СМИ
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеПутин обсудил с Лукашенко тревожные новости с границы Белоруссии
Проблема беженцев вносит раскол в ряды ЕС

За обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стоит Россия. С таким заявлением вышла авторитетная британская The Daily Telegraph. Авторы статьи не просто делятся подозрениями – они утверждают, что Москва решила использовать иракских мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе.

По оценке британского издания, президент России Владимир Путин является "мастером гибридной войны". Дескать, он, хоть и все отрицает, но на самом деле использует хакеров, газовые цены и "маленьких зеленых человечков", чтобы навредить оппонентам. Мигранты из Ирака, которых перевозит в Минск, а потом направляет в "богатые страны ЕС" "последний диктатор Европы Александр Лукашенко", – тоже такой инструмент дестабилизации.

Как поясняют в Лондоне, миграционный вопрос – самый острый для ЕС, он вносит раскол в европейское единство с 2015 года. И теперь этой слабостью "коварно" воспользовался Кремль. Более того, для обострения ситуации специально был выбран момент, "когда отношения Польши с остальными странами ЕС упали до минимума".

"Смену тактики приказал осуществить не Минск, а Москва", – говорится в статье.

В понедельник, 8 ноября, огромная толпа мигрантов выдвинулась к границе Белоруссии с Польшей. Против них Варшава выставила армию. Попытки прорвать оцепления пока не увенчались успехом.

В Германии заявили, что страны ЕС готовят единый ответ на провокацию Белоруссии. При этом местные СМИ обвиняют в обострении миграционного кризиса не только Минск, но также Москву и Анкару.

Ранее Варшава отказалась исполнять распоряжение Брюсселя, а затем и платить штраф за дисциплинарное взыскание. Однако выходить из Евросоюза Польша не намерена.

Источник: Telegraph
Николай ВИКТОРОВ

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Гость328517
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