Действия Варшавы вызывают тревогу в Москве и Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону события, которые происходят в последние сутки на белорусско-польской границе.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", лидеры "в деталях" обсудили тревожные сообщения, в том числе "жесткие действия" польской стороны по отношению к мирным людям. "Особую озабоченность" глав государств вызывает тот факт, что Варшава стягивает границе регулярные войска.

В Москве подтвердили, что Путин и Лукашенко поговорили во вторник, 9 ноября, о ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, назвав это "обменом мнениями", передает РИА "Новости".

Ранее Погранкомитет в Минске сообщил, что Варшава направила к границе военную технику.