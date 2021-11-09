"Смерти подобно": Лукашенко поразили польские танки на границе с Белоруссией

"Смерти подобно": Лукашенко поразили польские танки на границе с Белоруссией
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Батька в шоке от подхода европейцев к решению миграционного вопроса

Сейчас все внимание мирового сообщества приковано к толпе мигрантов, которые разместились на границе между Белоруссией и Польшей. Судя по всему, Варшава готова к самым решительным мерам в "войне" с беженцами, что до глубины души поражает белорусского лидера Александра Лукашенко.

Польские власти уже стянули к рубежам с Белоруссией боевую технику. Батька очень удивлен, что "просвещенные" европейцы готовы чуть ли не танками защищаться от несчастных беженцев, желающих найти кров и приют на территории Евросоюза. При этом никого не интересует, что многие мигранты потеряли свои дома благодаря подковерным играм ближайшего партнера европейцев – Вашингтона.

"В современном мире браться за оружие – это смерти подобно", – говорит Лукашенко.

Батька убежден, что поляки действуют по какому-то хитроумному расчету. Лукашенко уверен, что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову атаковать на танках несчастных, безоружных людей.

"Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – отметил главнокомандующий Белоруссии.

Александр Григорьевич подчеркнул, что Минск уделяет большое внимание этой проблеме и планирует урегулировать ее мирным путем. Батька добавил, что при неблагоприятном стечении обстоятельств в эти события может быть вовлечена наша страна. Лукашенко напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. Если Москву втянут в серьезные разборки, это может резко пошатнуть стабильность на международной площадке.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость329913
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Завидует пшекам, у которых есть танки и солдаты.
Гость329907
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Ну да - осталось только и Польше из танков расстреливать беженцев. "Хищный оскал империализма" налицо. И это в 21 веке. ГДЕ "ценности" Запада а? Или они самые заканчиваются только на свержении неугодных режимов ?
Tehnik74
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Гость327568
Он уже целый год как Гражданин РБ. А Президент у нас Светлана выбрана белорусским народом.
Закнный презедент у вас Лукашенко, а светка-menьетка, за бугром думает как вашу страну западу на разграбление слить
Гость329900
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Сергей Нефедов
Г-н Президент ты их пустил в свою страну - вот ты и найди им кров и не только...в чем дело если так сострадательно отзываешься что многие мигранты потеряли свои дома...Нет вы хотели подсунуть свинью ....и, и себе же её и устроили...Надо-же было думать чем это кончится, что-ж вы ...?
Европа и США разбомбили Ирак вот пусть и принимают беженцев из Ирака, может научатся думать прежде чем делать.хотя чем там думать,мозгов нет одна русофобия и рабское поклонение Вашингтону.
ГЧ
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Кадры со стрельбой натовцев по безоружным людям станут концом западной цивилизации!!!
Гость327568
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Сергей Нефедов
Г-н Президент ты их пустил в свою страну - вот ты и найди им кров и не только...в чем дело если так сострадательно отзываешься что многие мигранты потеряли свои дома...Нет вы хотели подсунуть свинью ....и, и себе же её и устроили...Надо-же было думать чем это кончится, что-ж вы ...?
Он уже целый год как Гражданин РБ. А Президент у нас Светлана выбрана белорусским народом.
Гостьдеп
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Зря сомневается, Белград же бомбили. Хотя да, там не танками атаковали безоружных, а самолётами.
Сергей Нефедов
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Г-н Президент ты их пустил в свою страну - вот ты и найди им кров и не только...в чем дело если так сострадательно отзываешься что многие мигранты потеряли свои дома...Нет вы хотели подсунуть свинью ....и, и себе же её и устроили...Надо-же было думать чем это кончится, что-ж вы ...?
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