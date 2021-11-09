Батька в шоке от подхода европейцев к решению миграционного вопроса

Сейчас все внимание мирового сообщества приковано к толпе мигрантов, которые разместились на границе между Белоруссией и Польшей. Судя по всему, Варшава готова к самым решительным мерам в "войне" с беженцами, что до глубины души поражает белорусского лидера Александра Лукашенко.



Польские власти уже стянули к рубежам с Белоруссией боевую технику. Батька очень удивлен, что "просвещенные" европейцы готовы чуть ли не танками защищаться от несчастных беженцев, желающих найти кров и приют на территории Евросоюза. При этом никого не интересует, что многие мигранты потеряли свои дома благодаря подковерным играм ближайшего партнера европейцев – Вашингтона.

"В современном мире браться за оружие – это смерти подобно", – говорит Лукашенко.

Батька убежден, что поляки действуют по какому-то хитроумному расчету. Лукашенко уверен, что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову атаковать на танках несчастных, безоружных людей.

"Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – отметил главнокомандующий Белоруссии.

Александр Григорьевич подчеркнул, что Минск уделяет большое внимание этой проблеме и планирует урегулировать ее мирным путем. Батька добавил, что при неблагоприятном стечении обстоятельств в эти события может быть вовлечена наша страна. Лукашенко напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой. Если Москву втянут в серьезные разборки, это может резко пошатнуть стабильность на международной площадке.