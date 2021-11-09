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Эксперты Минобороны Белоруссии вызвали на беседу польского атташе. Причиной послужило то, что Варшава позволяет себе обвинения в причастности белорусских военных к ситуации с беженцами.
Минск подчеркивает, что у их европейских партнеров нет никаких оснований для подобных скандальных заявлений. Теперь высокопоставленные белорусы побеседуют с польским дипломатом и объяснят ему позицию Минска.
Напомним, недавно белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко объявил, что польские власти занимаются шантажом на границе с белорусским государством. Речь идет об излишне агрессивной реакции Варшавы на толпу мигрантов, передает телеканал "360".
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