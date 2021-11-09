Миграционный кризис начинает обрастать слухами

Эксперты Минобороны Белоруссии вызвали на беседу польского атташе. Причиной послужило то, что Варшава позволяет себе обвинения в причастности белорусских военных к ситуации с беженцами.



Минск подчеркивает, что у их европейских партнеров нет никаких оснований для подобных скандальных заявлений. Теперь высокопоставленные белорусы побеседуют с польским дипломатом и объяснят ему позицию Минска.

Напомним, недавно белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко объявил, что польские власти занимаются шантажом на границе с белорусским государством. Речь идет об излишне агрессивной реакции Варшавы на толпу мигрантов, передает телеканал "360".