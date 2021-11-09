В Германии считают, что проблемы с беженцами на руку Кремлю

Кризис с мигрантами на границе между Польшей и Белоруссией беспокоит все мировое пространство. В то же время некоторые немецкие аналитики убеждены, что проблемы с беженцами очень выгодны российскому лидеру Владимиру Путину.



Так, в издании Welt появилась статья, где местный эксперт рассуждает о последствиях коллапса с беженцами. Журналист Кристоф Ваннер уверен, что Россия сможет использовать ослабление белорусского лидера Александра Лукашенко в своих интересах. Сейчас, когда весь мир ополчился на Минск, Кремлю будет легко продавить Батьку и склонить его к более тесной интеграции в рамках Союзного государства.

В своих фантазиях господин Ваннер дошел до того, что видит нашего главнокомандующего Владимира Путина "откинувшимся в кресле с улыбкой на лице". Мол, глава России очень рад из-за таких больших проблем Белоруссии с беженцами. Журналист убежден, что ослабленный Лукашенко придет на поклон к Владимиру Владимировичу и в конце концов станет его "послушной марионеткой".

По мнению немца, Лукашенко сторонится Союзного государства, так как не хочет быть "губернатором Минска". Однако серьезный разлад с Евросоюзом может вынудить его пойти на большие компромиссы.

К слову, некоторые западные деятели договорились до того, что обвинили нашу страну в своих миграционных проблемах. Некоторые считают, что мы осуществляем "гибридный штурм", якобы отправляя беженцев через белорусскую территорию в ЕС. На эти домыслы уже строго ответили в российском МИД.