Франция призвала Евросоюз жестко ответить Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей

Париж выразил готовность в любой момент поддержать Польшу, Латвию и Литву

Во Франции заявили, что считают миграционный кризис, разгоревшийся на границе Белоруссии и Польши, общеевропейским. По этой причине в происходящее должен вмешаться Евросоюз, чтобы дать жесткий ответ провокаторам.  

"Мы должны в жесткой манере ответить на эту гибридную войну, которая может подать плохой пример нашим соседям", 

- подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, добавив, что пока Варшава не обращалась за помощью, о чем в Париже очень сожалеют. 

Дипломат также заверил, что Франция готова поддержать Польшу, если она об этом попросит. 

Ранее МИД РФ жестко ответил на обвинения Запада в причастности России к кризису с мигрантами. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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