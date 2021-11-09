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Во Франции заявили, что считают миграционный кризис, разгоревшийся на границе Белоруссии и Польши, общеевропейским. По этой причине в происходящее должен вмешаться Евросоюз, чтобы дать жесткий ответ провокаторам.
"Мы должны в жесткой манере ответить на эту гибридную войну, которая может подать плохой пример нашим соседям",
- подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, добавив, что пока Варшава не обращалась за помощью, о чем в Париже очень сожалеют.
Дипломат также заверил, что Франция готова поддержать Польшу, если она об этом попросит.
Ранее МИД РФ жестко ответил на обвинения Запада в причастности России к кризису с мигрантами.
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