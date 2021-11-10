Как Западу остановить Лукашенко: объяснил Латушко

Как Западу остановить Лукашенко: объяснил Латушко
Фото: president.gov.by
Лидер НАУ предложил план по борьбе с президентом Белоруссии

Оппозиционный политик Павел Латушко уверен, что эскалация миграционного кризиса является следствием бездействия западных стран. Он призвал усилить санкционное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого неоднократно обвинял в переброске нелегалов.

Основатель НАУ отметил, что действующий белорусский режим необходимо признать террористическим. По его словам, "антинародный" режим Лукашенко организовал на границе с Евросоюзом гибридную войну. Оппозиционер не исключил, что провокация "хунты" может привести к человеческим жертвам.

Политик подчеркнул, что демократические страны должны проявить политическую волю, чтобы остановить президента Белоруссии.

"[Необходимо] официальное международное непризнание Лукашенко и его правительства", – заявил Латушко.

Кроме того, он предложил Евросоюзу ввести торговое эмбарго для Белоруссии, а Латвии, Литве и Польше – полностью отказаться от транзита товаров с соседней республикой.

Напомним, 8 ноября, когда только появились первые кадры с колонной мигрантов, движущихся к границе с Польшей, Латушко спрогнозировал, что будет предпринята попытка штурма линии разграничения двух государств, которая все же была отбита силовиками. На следующий день поляки стянули к госгранице военную технику.

Примечательно, что некоторые западные аналитики заявили, что миграционный кризис выгоден России. В тоже время главы правительств Польши, Латвии и Литвы решили объединить усилия для борьбы с Лукашенко. Кроме того, эксперты не исключают, что пограничный конфликт может привести к вооруженным столкновениям и жертвам.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325918
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Лукашенко лучше убить. Как и Путина
Гость329790
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"Основатель НАУ отметил, что действующий белорусский режим необходимо признать террористическим" а потом опять просить "террориста" помочь по братски электроэнергией, как это делает в данный момент Украина.. Просто потрясающий цинизм, как это по демократически и главное по хохлятски.
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