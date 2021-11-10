Ситуация на границе остается напряженной

Россия нашла решение миграционного кризиса для Евросоюза. Об этом пишут "Известия".

Брюссель в состоянии заплатить Минску за сдерживание потока нелегалов – к подобной тактике он уже прибегал в отношении мигрантов из Ближнего Востока, договорившись с Анкарой в 2016 году. Тогда Турция получила 6 млрд евро.

Ранее Сергей Лавров во время общения с журналистами заявлял, что происходящее в данный момент на польско-белорусской границе – последствие политики европейских стран, которую они долгое время проводили в ближневосточных и африканских государствах, пытаясь навязать демократию.

Напомним, в минувший понедельник толпа из нескольких тысяч мигрантов подошла к границе между Польшей и Белоруссией, пытаясь прорваться в Европу. В сложившемся кризисе обвиняют Александра Лукашенко, который якобы в ответ на европейские санкции ослабил контроль за нелегалами. Многие западные чиновники параллельно обвиняют в происходящем Москву – будто бы белорусский президент действует по указке из Кремля. В России подобные домыслы отрицают, призывая Европу самостоятельно решать проблемы с Белоруссией, не вмешивая российскую сторону.