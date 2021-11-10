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Россия нашла решение миграционного кризиса для Евросоюза. Об этом пишут "Известия".
Брюссель в состоянии заплатить Минску за сдерживание потока нелегалов – к подобной тактике он уже прибегал в отношении мигрантов из Ближнего Востока, договорившись с Анкарой в 2016 году. Тогда Турция получила 6 млрд евро.
Ранее Сергей Лавров во время общения с журналистами заявлял, что происходящее в данный момент на польско-белорусской границе – последствие политики европейских стран, которую они долгое время проводили в ближневосточных и африканских государствах, пытаясь навязать демократию.
Напомним, в минувший понедельник толпа из нескольких тысяч мигрантов подошла к границе между Польшей и Белоруссией, пытаясь прорваться в Европу. В сложившемся кризисе обвиняют Александра Лукашенко, который якобы в ответ на европейские санкции ослабил контроль за нелегалами. Многие западные чиновники параллельно обвиняют в происходящем Москву – будто бы белорусский президент действует по указке из Кремля. В России подобные домыслы отрицают, призывая Европу самостоятельно решать проблемы с Белоруссией, не вмешивая российскую сторону.
Некоторые во всех бедах готовы винить нашу страну
Проблема беженцев вносит раскол в ряды ЕС
Впрочем можно и жестче, арт обстрелом утрамбовать беженцев вместе с лукашистами, потом занять скажем Гродно, усадить туда Тихановскую и начать отжимать у таракана другие области. Ну а путину (или патрушеву, кто там сейчас главнее) - заткнет рот Германия.