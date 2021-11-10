Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ

Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
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Ситуация на границе остается напряженной

Россия нашла решение миграционного кризиса для Евросоюза. Об этом пишут "Известия". 

Брюссель в состоянии заплатить Минску за сдерживание потока нелегалов – к подобной тактике он уже прибегал в отношении мигрантов из Ближнего Востока, договорившись с Анкарой в 2016 году. Тогда Турция получила 6 млрд евро. 

Ранее Сергей Лавров во время общения с журналистами заявлял, что происходящее в данный момент на польско-белорусской границе – последствие политики европейских стран, которую они долгое время проводили в ближневосточных и африканских государствах, пытаясь навязать демократию. 

Напомним, в минувший понедельник толпа из нескольких тысяч мигрантов подошла к границе между Польшей и Белоруссией, пытаясь прорваться в Европу. В сложившемся кризисе обвиняют Александра Лукашенко, который якобы в ответ на европейские санкции ослабил контроль за нелегалами. Многие западные чиновники параллельно обвиняют в происходящем Москву – будто бы белорусский президент действует по указке из Кремля. В России подобные домыслы отрицают, призывая Европу самостоятельно решать проблемы с Белоруссией, не вмешивая российскую сторону. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

9999999
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какие "человечные" союзники, аж слезу прошибает, всех к себе в хату..... а потом, с конвоем, до порога, в сопровождении военных, и за счет бюджета
Николай Кондаков
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Видете-ли "...Напомним, в минувший понедельник толпа из нескольких тысяч мигрантов подошла к границе между Польшей и Белоруссией, пытаясь прорваться в Европу." Они что взяли и на парашуте взяли и приземлились в Беларусь? Интересные сказки нам рассказывают...
Шаман
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Поляки лучше потратят деньги на укрепление границы чем на беженцев. Помимо слезоточивого газа, можно включать вой сирен и звуки выстрелов и взрывов, особенно ночью, чтоб беженцы отошли. Кроме того, лукашисты будут делать провокации и стрелять в беженцев под шумок, но это и хорошо, ведь каждый убитый беженец - отпугнет сотню таких же.
Впрочем можно и жестче, арт обстрелом утрамбовать беженцев вместе с лукашистами, потом занять скажем Гродно, усадить туда Тихановскую и начать отжимать у таракана другие области. Ну а путину (или патрушеву, кто там сейчас главнее) - заткнет рот Германия.
Сергей Нефедов
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Нет, а чего-же - проще чтобы режим Беларусь (т.б. Лукашенко) не пускает их в свою страну - вот и всё. Или хочет из этого тоже выгоду иметь . А больше ничего не хотите? Тоже мне нашли решение...
Гость325918
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Мигранты идут в загнивающую гейропу. Хотят стать толерантными и сменить пол наверное. В маму-пидорашу они не идут. Странно, да ?
Гость325918
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Казалось бы причём тут рашка ? Она же «не имеет к этому никакого отношения».
Гость330099
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Гость327568
Пусть умный Лавров и заплатит 6 млрд. долларов. Резервы РФ позволяют.
Резервы России позволяют, но это не значит что Россия обязана платить за всех. Так что свой мессендж можешь затолкать к себе в ...... портмоне.
Гость330096
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Гость327568
Пусть умный Лавров и заплатит 6 млрд. долларов. Резервы РФ позволяют.
Не хочешь платить ? Тогда мы <цензура> к вам.
Гость327568
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Пусть умный Лавров и заплатит 6 млрд. долларов. Резервы РФ позволяют.
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