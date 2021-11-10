Главы государств могу провести сразу две встречи

Переговоры президентов России и США могут состояться в конце текущего и в начале следующего года. Предположительно, первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в дистанционном формате по видеосвязи. Следующая – очно.

По данным издания URA.RU, Москва и Вашингтон сейчас согласовывают детали саммита глав государств, который состоится в первых месяцах 2022 года. Скорее всего на личной встрече Путин и Байден обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых ими на саммите в Женеве.

Напомним, ранее в МИД России прокомментировали информацию о возможных переговоров лидеров двух стран. Несколько дней назад замминистра Сергей Рябков подчеркнул, что конкретная информация по поводу саммита президентов отсутствует.