Десятки нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

Беженцы снесли ограждение в районе Беловежи и Крынок

Сразу две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщили в эфире Польского радио. 

Группам, которые состоят из нескольких десятков человек, удалось прорвать ограждение в районе Крынок и Беловежи, пишет телеканал "360".

Однако часть беженцев все-таки смогли оттеснить на линию границы. В основном, это женщины и дети, уточняет "Пятый канал". Сейчас правоохранители занимаются поиском остальных. 

Ранее во Франции призвали жестко ответить Белоруссии из-за миграционного кризиса. 

Источник: Польское радио ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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