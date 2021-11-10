Беженцы снесли ограждение в районе Беловежи и Крынок

Сразу две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщили в эфире Польского радио.

Группам, которые состоят из нескольких десятков человек, удалось прорвать ограждение в районе Крынок и Беловежи, пишет телеканал "360".

Однако часть беженцев все-таки смогли оттеснить на линию границы. В основном, это женщины и дети, уточняет "Пятый канал". Сейчас правоохранители занимаются поиском остальных.

Ранее во Франции призвали жестко ответить Белоруссии из-за миграционного кризиса.