В Киеве боятся, что ситуация на белорусско-польской границе может затронуть и их

На Украине начали бить тревогу из-за миграционного кризиса, который разгорелся на границе Белоруссии и Польши. Так, бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок высказался о происходящем, обвинив в наплыве беженцев Россию, а заодно призвал правительство Незалежной срочно закрывать границы.

"Волосатая лапа Кремля видна невооруженным глазом. Разве не очевидно, что это очередной инструмент гибридной войны. На этот раз – против Польши – член ЕС и НАТО",

– написал Тягнибок, отметив, что поляки единственные в ЕС осмелились высказаться против запуска "Северного потока-2", за что теперь и расплачиваются.

Белоруссия, считает украинец, всего лишь выполняет приказы своего "старшего брата", потому что больше ей ничего не остается. Мол, другие страны с республикой дел иметь не хотят, поэтому приходится плясать под дудку Москвы.

Тягнибок не исключил, что в скором времени беженцы могут нахлынуть и на Украину. По мнению лидера партии "Свобода", у Незалежной есть 12 пунктов пропуска, которые в скором времени могут стать точками вторжения нелегалов.

Он упрекнул власть, которая не спешит закрывать границы и укреплять военную оборону. По мнению политика, делать это нужно срочно. Для защиты от мигрантов Тягнибок также предложил ввести ЧП, а заодно попросить международных союзников о помощи.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения Запада в причастности России к кризису с мигрантами.