Боевые действия вспыхнули в провинции Лагман

В среду, 10 ноября, в афганских соцсетях начали распространять видеозапись с группой вооруженных людей, объявивших о своей готовности противостоять движению "Талибан*", которое после государственного переворота контролирует власть в исламской республике.

Вооруженные граждане выразили поддержку Фронта национального сопротивления Афганистана, возглавляемому полевым командиром Ахмадом Шахом Масудом. В их обращении говорится о начале партизанской войны в провинции Лагман ради освобождения страны от оккупации и восстановления справедливости.

Примечательно, что к национальному движению сопротивления присоединяются все больше боевиков. Бывшему министру обороны Афганистана, который сейчас ведет борьбу против талибов*, ранее выразили поддержку вооруженные люди из Кабула.

К слову, неделю назад там прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что эпицентр находился недалеко от дома нынешнего главы оборонного ведомства Афганистана. По данным местных СМИ, взрывное устройство мог активировать террорист-смертник.

Напомним, Кабул перешел под контроль "Талибана*" в августе 2021 года в результате военного переворота в Афганистане. Противники действующего на тот момент режима практически не встретили сопротивления военных. Это стало результатом вывода вооруженных сил США и НАТО с территории исламской республики.

* запрещеная на территории России террористическая организация