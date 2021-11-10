Присоединение к НАТО грозит Незалежной трагическими последствиями

Несмотря на бравурные заявления властей Украины о том, как упорно страна движется в НАТО, большинство украинцев против вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил украинский политик, лидер партии "Держава" Дмитрий Василец. По его мнению, на Западе это знают, поэтому не активизируют процесс.

Он напомнил, что Киев никогда не проводил всеукраинский опрос по поводу вступления в НАТО и отказа от внеблокового статуса. Причина проста:

"Реальные социологические исследования говорят о том, что результат такого референдума будет отрицательный, даже с учетом тотальной фальсификации результатов",

– утверждает Василец. И дело не только в том, что украинцы устали от игр политиков. Многие отлично понимают, что НАТО во главе с США живет, пока есть конфликт с Россией.

"Именно поэтому США так яростно и самоотверженно делает из России врага под любыми предлогами, пытаясь всячески оградить страны Европы даже от экономического взаимодействия с Россией",

– пишет политик в статье для "Вести.ua". В Европе уже много недовольных таким положением дел. Там отказываются отдавать по 2% ВВП на оплату американских агрессивных планов и поддержку их военпрома. Ведь даже своих ближайших партнеров – Берлин и Париж – Вашингтон поставил в такое зависимое положение, что они не могут самостоятельно выпускать используемую в НАТО военную технику, поскольку производство ключевых технологий США оставили за собой.

В случае Украины все будет еще хуже. "Включение Украины в НАТО приводит к блокированию доступа высшего политического руководства Украины к нашим вооруженным силам в критические моменты", – раскрыл правду Василец. Да и само руководство в Киеве будет работать на принципах "дистанционного ручного управления" из Вашингтона.

"Зачем моей стране все это, мне в здравом уме понять не выходит", – констатирует политик.

Ранее в США назвали "нулевыми" шансы Украины и Грузии присоединиться к НАТО в ближайшей перспективе. Однако украинские политики настойчиво ведут разговоры о вступлении Незалежной в военный блок и на этом основании уже просят помощи у Запада.