Предлогом для военного усиления границ вокруг Союзного государства РФ и РБ стали рвущиеся в ЕС беженцы

Миграционный кризис на белорусской границе направлен против Украины. К таким выводам пришли в Киеве и объявили об усилении охраны границы на северном участке.

Накануне несколько групп иракских граждан прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии. Некоторых задержали сразу. Их выдворили за пределы польской территории, предварительно избив. "Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми", сообщает Погранкомитет Белоруссии, уточняя со слов пострадавших, что они просили у представителей польских властей убежища.

Вместо этого Варшава предпочла увеличить группировку силовиков на границе с 12 до 15 тысяч человек. Более того, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что готов направить к границе еще больше военных.

На Украине восприняли происходящее близко к сердцу. Однако переживают там не за мерзнущих при минусовой температуре иракских беженцев и даже не за поляков, а за себя. По словам замглавы МВД Незалежной Евгения Енина, соседние страны предприняли "позорную попытка устроить на Украине миграционный кризис", но им будет дан отпор.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – сообщил Енин.

Литва и Латвия также усиливают охрану на границы с Белоруссией. Напомним, что Вильнюс уже начал возводить забор. Ранее Брюссель отказывался финансировать это строительство, но в свете последних событий литовские власти рассчитывают, что ЕС все же раскошелится.

Между тем в Евросоюзе убеждены, что власти Белоруссии сознательно заманивают мигрантов в республику и отправляют их штурмовать границы европейских стран. В связи с этим в Брюсселе готовят новый пакет санкций против Минска. При этом западные СМИ пишут, что Александра Лукашенко поддерживают в Москве и Анкаре, и призывают ввести санкции и против них тоже.

На этом фоне президенты РФ и РБ провели телефонный разговор, в ходе которого детально обсудили происходящее на белорусской границе, включая угрозу, которую представляет безопасности Союзного государства военная техника стран НАТО у самых рубежей Белоруссии. При этом Москва предложила Брюсселю действенный способ погасить кризис – ранее этот метод сработал с сирийскими беженцами.

Тем временем польские правоохранители заявили, что задержали группу международных координаторов, помогающих мигрантов пробраться из Белоруссии в Польшу. В их числе – граждане России, Литвы и Швеции.