Силовики четырех стран обложили Белоруссию

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Предлогом для военного усиления границ вокруг Союзного государства РФ и РБ стали рвущиеся в ЕС беженцы

Миграционный кризис на белорусской границе направлен против Украины. К таким выводам пришли в Киеве и объявили об усилении охраны границы на северном участке.

Накануне несколько групп иракских граждан прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии. Некоторых задержали сразу. Их выдворили за пределы польской территории, предварительно избив. "Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми", сообщает Погранкомитет Белоруссии, уточняя со слов пострадавших, что они просили у представителей польских властей убежища.

Вместо этого Варшава предпочла увеличить группировку силовиков на границе с 12 до 15 тысяч человек. Более того, глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что готов направить к границе еще больше военных.

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com

На Украине восприняли происходящее близко к сердцу. Однако переживают там не за мерзнущих при минусовой температуре иракских беженцев и даже не за поляков, а за себя. По словам замглавы МВД Незалежной Евгения Енина, соседние страны предприняли "позорную попытка устроить на Украине миграционный кризис", но им будет дан отпор. 

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – сообщил Енин.

Литва и Латвия также усиливают охрану на границы с Белоруссией. Напомним, что Вильнюс уже начал возводить забор. Ранее Брюссель отказывался финансировать это строительство, но в свете последних событий литовские власти рассчитывают, что ЕС все же раскошелится.

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com

Между тем в Евросоюзе убеждены, что власти Белоруссии сознательно заманивают мигрантов в республику и отправляют их штурмовать границы европейских стран. В связи с этим в Брюсселе готовят новый пакет санкций против Минска. При этом западные СМИ пишут, что Александра Лукашенко поддерживают в Москве и Анкаре, и призывают ввести санкции и против них тоже.

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com

На этом фоне президенты РФ и РБ провели телефонный разговор, в ходе которого детально обсудили происходящее на белорусской границе, включая угрозу, которую представляет безопасности Союзного государства военная техника стран НАТО у самых рубежей Белоруссии. При этом Москва предложила Брюсселю действенный способ погасить кризис – ранее этот метод сработал с сирийскими беженцами.

Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com

Тем временем польские правоохранители заявили, что задержали группу международных координаторов, помогающих мигрантов пробраться из Белоруссии в Польшу. В их числе – граждане России, Литвы и Швеции.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость327679
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УХ-ты!,что я вижу на фото-польский армейский грузовик Стар-266,начала 70-сятых годов выпуска,времен социалистической Польши.А есть-ли этот завод у них сейчас и выпускает-ли он что-нибудь? Или кроме "свободы" с НАТОвскими базами,у них теперь никера нет? Раньше благодаря СССР у них хоть была своя промышленность,они выпускали ВСЕ,даже в СССР экспортировали.У нас до сих пор встречаются ихние микроавтобусы,фургоны,грузовички Ныса и Жук.А теперь вы часто видите что-либо польского производства? Даже яблоки уже и те не из Польши."Хорошая" у них свобода.Украина тем же путем идет.
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