При каких условиях Россия введет войска на Украину: объяснил эксперт

При каких условиях Россия введет войска на Украину: объяснил эксперт
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Для защиты Донбасса нашей стране нужен casus belli

Жители Донбасса сегодня находятся в опасности из-за многочисленных провокаций Украины. Масло в огонь подливает и тот факт, что Россия официально не признала статус молодых республик. Меж тем, при определенных условиях наша страна может задействовать армию, чтобы защитить мирных граждан ДНР и ЛНР. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт подчеркнул, Украина продолжает обстрелы населенных пунктов Донбасса из тяжелого вооружения. Он также напомнил о применении Киевом турецких беспилотников Bayraktar, что противоречит Минским соглашениям. Безпалько при этом отметил, что Россия не может прямо сейчас ввести войска и ответить силой на выходки Незалежной. 

Как отмечает издание "Свободная пресса", единственным сценарием, при котором российская армия может войти на территорию Украины для защиты Донбасса, по мнению эксперта, является крупномасштабное наступление ВСУ. В таким случае наша страна может воспользоваться casus belli для принуждения Незалежной к миру.

Кроме того, политолог подчеркнул, что рано или поздно ситуация в Донбассе может резко ухудшиться. По его словам, обострение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стремится поднять свой рейтинг.

К слову главе Незалежной уже предсказывают "очень плохой" конец на фоне обрушившегося рейтинга и кризиса энергоресурсов на Украине.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость327679
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Полномасштабное наступление с приминением ВСЕХ видов и родов войск там уже было с 14 по 17 год,снаряды прилетали даже на территорию РФ.Что же нам еще тогда мешало признать ДНР/ЛНР? Ведь например Юж.Осетию признали же,причем при президентстве Медведева! Просто гнать надо из правительства этих трусливых олигархов.Ведь они сидя в парламенте,даже Крым по сути не признают российским,все санкций боятся,как же-потеряют свою недвижимость в Турции,Италии,Германии,на Мальдивах,на Кипре...А ведь непризнание Крыма-это статья,но не смотря на это-они до сих пор являются депутатами нашей ГД.
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