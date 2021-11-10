Для защиты Донбасса нашей стране нужен casus belli

Жители Донбасса сегодня находятся в опасности из-за многочисленных провокаций Украины. Масло в огонь подливает и тот факт, что Россия официально не признала статус молодых республик. Меж тем, при определенных условиях наша страна может задействовать армию, чтобы защитить мирных граждан ДНР и ЛНР. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт подчеркнул, Украина продолжает обстрелы населенных пунктов Донбасса из тяжелого вооружения. Он также напомнил о применении Киевом турецких беспилотников Bayraktar, что противоречит Минским соглашениям. Безпалько при этом отметил, что Россия не может прямо сейчас ввести войска и ответить силой на выходки Незалежной.

Как отмечает издание "Свободная пресса", единственным сценарием, при котором российская армия может войти на территорию Украины для защиты Донбасса, по мнению эксперта, является крупномасштабное наступление ВСУ. В таким случае наша страна может воспользоваться casus belli для принуждения Незалежной к миру.

Кроме того, политолог подчеркнул, что рано или поздно ситуация в Донбассе может резко ухудшиться. По его словам, обострение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стремится поднять свой рейтинг.

К слову главе Незалежной уже предсказывают "очень плохой" конец на фоне обрушившегося рейтинга и кризиса энергоресурсов на Украине.