Лукашенко рассказал о роли "Белавиа" в миграционном кризисе

Лукашенко рассказал о роли "Белавиа" в миграционном кризисе
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Аэропорты Белоруссии открыты для азиатских стран

Транзитом граждан азиатских стран занимается "мафиозная структура", действующая в Евросоюзе. Белорусские авиакомпании не задействованы в перевозке мигрантов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства дал интервью российскому журналу "Национальная оборона". Он представил свое видение миграционного кризиса, эскалация которого началась в минувший понедельник, 8 ноября.

Белорусский правитель возложил на Запад ответственность за разрушение родных мест мигрантов, которые теперь вынуждены переселяться в другие страны. По его словам, беженцы стремятся попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии, куда прилетают на законных основаниях.

"Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний", – отметил Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что после западных санкций Белоруссия осталась открытой для жителей "разбомбленных стран" Ближнего Востока. Также рейсы совершаются в Россию и Китай. Меж тем, по словам президента РБ, "Белавиа" не участвует в перевозке мигрантов.

Отметим, что Евросоюз считает эскалацию миграционного кризиса на границе с Польшей началом "гибридной войны". На следующей неделе главы МИД ЕС должны провести совещание, чтобы решить вопрос о новых санкциях против Белоруссии. Ответственность за переброску нелегалов они возлагают на Лукашенко.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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