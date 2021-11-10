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Варшава предупредила Минск о том, что может полностью закрыть границу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря правительства Польши.
Напомним, 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась толпа мигрантов. Сообщалось, что это – беженцы с Ближнего Востока.
В итоге Польше пришлось стягивать войска к границе. На помощь Варшаве была отправлена литовская армия.
10 ноября появилась информация, что две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии, однако их удалось задержать пограничникам.
Ситуация на границе остается напряженной