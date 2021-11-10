Миграционный кризис набирает обороты

Варшава предупредила Минск о том, что может полностью закрыть границу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря правительства Польши.

Напомним, 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась толпа мигрантов. Сообщалось, что это – беженцы с Ближнего Востока.

В итоге Польше пришлось стягивать войска к границе. На помощь Варшаве была отправлена литовская армия.

10 ноября появилась информация, что две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии, однако их удалось задержать пограничникам.