Желание мигрантов попасть в Евросоюз связано с белорусской оппозиционеркой

Европейские политики активно принимали делегации под руководством лидеров оппозиции Белоруссии и Венесуэлы. Теперь выходцы из азиатских стран ориентируются на пример Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо. Об этом в эфире ютуб-шоу "Соловьев LIVE" заявила Мария Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, стремление мигрантов перебраться в страны Евросоюза может быть связано не только с желанием получать социальные пособия, но и с тем фактом, что в ЕС с охотой принимают людей из Белоруссии.

Дипломат отметила, что риторика мигрантов совпадает с риторикой оппозиционеров, которые тоже заявляли о невозможности жить на своей родине. Она также подчеркнула, что и Латвия, и Литва, и Польша оказывали поддержку белорусам. По мнению Захаровой, мигранты очень точно считали "сигнал" Евросоюза о готовности принимать всех, кто не доволен жизнью в своей стране.

Напомним, что европейские политики считают, что в эскалации миграционного кризиса виноват Александр Лукашенко. На данный момент уже четыре страны заявили о своей готовности противостоять потоку нелегалов. В то же время президент Белоруссии возлагает на Евросоюз ответственность за переброску мигрантов.

Примечательно, что, пока Варшава, Рига и Вильнусь объединяют усилия для борьбы с Лукашенко, Москва предлагает Брюсселю и Минску конкретные шаги по решению миграционного кризиса.