Захарова сочла Тихановскую причастной к миграционному кризису

Захарова сочла Тихановскую причастной к миграционному кризису
Светлана Тихановская. Фото: ark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Желание мигрантов попасть в Евросоюз связано с белорусской оппозиционеркой

Европейские политики активно принимали делегации под руководством лидеров оппозиции Белоруссии и Венесуэлы. Теперь выходцы из азиатских стран ориентируются на пример Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо. Об этом в эфире ютуб-шоу "Соловьев LIVE" заявила Мария Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, стремление мигрантов перебраться в страны Евросоюза может быть связано не только с желанием получать социальные пособия, но и с тем фактом, что в ЕС с охотой принимают людей из Белоруссии.

Дипломат отметила, что риторика мигрантов совпадает с риторикой оппозиционеров, которые тоже заявляли о невозможности жить на своей родине. Она также подчеркнула, что и Латвия, и Литва, и Польша оказывали поддержку белорусам. По мнению Захаровой, мигранты очень точно считали "сигнал" Евросоюза о готовности принимать всех, кто не доволен жизнью в своей стране.

Напомним, что европейские политики считают, что в эскалации миграционного кризиса виноват Александр Лукашенко. На данный момент уже четыре страны заявили о своей готовности противостоять потоку нелегалов. В то же время президент Белоруссии возлагает на Евросоюз ответственность за переброску мигрантов.

Примечательно, что, пока Варшава, Рига и Вильнусь объединяют усилия для борьбы с Лукашенко, Москва предлагает Брюсселю и Минску конкретные шаги по решению миграционного кризиса.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров
По теме

Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ

Ситуация на границе остается напряженной

В Германии подняли вопрос о заморозке "Северного потока – 2" назло России

Баталии вокруг нашего трубопровода не прекращаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей