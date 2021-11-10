Эксперт предсказал десятки смертей на границе Белоруссии и Польши

Эксперт предсказал десятки смертей на границе Белоруссии и Польши
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
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Миграционный кризис может перерасти в гуманитарный

В палаточном лагере на границе Белоруссии и Польши уже вторые сутки находятся около тысячи выходцев из азиатских стран, которые с 8 ноября пытаются прорваться на территорию Евросоюза. По мнению политолога Андрея Егорова, миграционный кризис в скором времени может перерасти в гуманитарный. 

Эксперт подчеркнул, что властям Белоруссии нет дела до мигрантов, скопившихся на линии разграничения двух государств. В то же время Польша не собирается пропускать нелегалов на свою территорию, поэтому ситуация может значительно ухудшиться. 

"Миграционный кризис возник не просто при попустительстве белорусских властей, а при их прямом содействии", – заявил Егоров.

Политолог отметил, что режим Лукашенко выступает за дальнейшую эскалацию миграционного кризиса, однако польские власти пока намерены сдерживать мигрантов, хотя мнения в Евросоюзе разделились и часть граждан выступает за более лояльное отношение к беженцам.

При этом, по мнению эксперта, в пограничном лагере назревает гуманитарная катастрофа. Он уверен, что в скором времени могут начаться столкновения между нелегалами и польскими пограничниками. Против мигрантов также играет холодная погода. Все эти условия могут привести к десяткам смертей, считает Егоров.

К слову, аналитик Павел Мацукевич тоже не исключает, что итогом миграционного кризиса станут вооруженные столкновения, которые могут привести к человеческим жертвам. 

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала о причастности лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к желанию мигрантов попасть в страны Евросоюза.

Источник: UDF ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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