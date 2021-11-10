Президент посоветовал обращаться к белорусским властям напрямую

В среду, 10 ноября, между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным состоялся незапланированный телефонный разговор. Канцлер позвонила президенту, чтобы обсудить миграционный кризис. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", – указывается в сообщении.

В Германии, в свою очередь, заявили, что Меркель пожаловалась Путину на власти Белоруссии. Она назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" мигрантов, попросив российского президента оказать влияние на Лукашенко, передает РИА "Новости".

Владимир Путин, по сообщению Кремля, посоветовал ей решать проблемы "в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском".

Стороны условились, что продолжат разговор на эту тему.

Ранее в Кремле, комментируя миграционный кризис, заявили, что ситуация может обернуться гуманитарной катастрофой.