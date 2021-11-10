Пожаловалась на Лукашенко: появились подробности неожиданных переговоров Путина и Меркель

Пожаловалась на Лукашенко: появились подробности неожиданного звонка Меркель Путину
Фото: kremlin.ru
Президент посоветовал обращаться к белорусским властям напрямую

В среду, 10 ноября, между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным состоялся незапланированный телефонный разговор. Канцлер позвонила президенту, чтобы обсудить миграционный кризис. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", – указывается в сообщении. 

В Германии, в свою очередь, заявили, что Меркель пожаловалась Путину на власти Белоруссии. Она назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" мигрантов, попросив российского президента оказать влияние на Лукашенко, передает РИА "Новости".

Владимир Путин, по сообщению Кремля, посоветовал ей решать проблемы "в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском". 

Стороны условились, что продолжат разговор на эту тему. 

Ранее в Кремле, комментируя миграционный кризис, заявили, что ситуация может обернуться гуманитарной катастрофой.

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость330170
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Гость325946
Практически все страны мира не признали лукашенко избранным президентом, из-за этого обратились к Путину, ведь он чуть ли не единственный, кто пожал этому руку. И тут оказывается - "моя хата с краю...".
Ну не "с краю", просто он то был объективен и признал выборы. А какой смысл общаться с людьми, которые вопреки реальности гнут свою корыстную линию и еще что то им обещать за третье лицо. Т е быть "передастом" да еще и с неадекватными людьми, страдающими паранойей, а именно с западом.
Гость325946
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Практически все страны мира не признали лукашенко избранным президентом, из-за этого обратились к Путину, ведь он чуть ли не единственный, кто пожал этому руку. И тут оказывается - "моя хата с краю...".
Гость329799
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Ай да Путин, ай да Красава, врезал по самое здравствуйте, а не хотят обращаться к Батьке, пусть позвонят белорусской хуайдихе, она пока безработная, пусть займется этим вопросом вместо борща и котлет.
Гость330161
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