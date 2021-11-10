Власти Незалежной добились от Белого дома долгосрочных гарантий поддержки в борьбе с РФ

Киев и Вашингтон согласовали текст обновленной хартии двустороннего партнерства. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Особым достижением он считает пункт, в котором говорится о противодействии "российской агрессии".

По словам министра, Киеву было важно зафиксировать в тексте положения, которые касаются совместных с Вашингтоном шагов в отношении Москвы. Поскольку администрации Белого дома могут меняться, а хартия – это стратегический документ, который рассчитан на десятилетия, пояснил Кулеба.

"Часть, посвященная российской агрессии, будет свидетельствовать о необратимости американской политики по поддержке Украины в противодействии России и российской агрессии",

– передает "Укринформ" слова Кулебы.

В Киеве отметили, что активизировать работу над документом по стратегическому партнерству Украины и США президент Владимир Зеленский договорился с Джо Байденом во время визита в Белый дом в начале сентября. Подписание обновленной хартии запланировано на 10 ноября в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Кремле обратили внимание, что дружба Украины и США приобретает выраженный антироссийский характер.