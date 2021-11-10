Варшава обратилась с призывом к Брюсселю и Вашингтону

В польском сейме заговорили о санкциях в отношении России. Желание ввести ограничительные экономические меры Януш Ковальский объяснил тем, что Россия якобы виновата в миграционном кризисе, который бушует на границе Польши и Белоруссии.

Парламентарий заявил, что Варшава должна требовать от Брюсселя санкций не только для Минска, но и для Москвы. Один из вариантов – ударить по экспорту угля.

"И прежде всего требовать от США (границы НАТО) новых санкций",

– написал Ковальский в своем "Твиттере".

Также жаждущий санкций политик добавил, что поляки не должны допустить, чтобы Евросоюз сел за стол переговоров с Путиным. "В это играют Берлин и Вена", – закончил депутат.

Напомним, что о причастности России к кризису накануне заявил Арсений Яценюк. Его тут же поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В МИД РФ такой подход жестко раскритиковали. Так, Мария Захарова подчеркнула, что заявления о том, что Россия и Белоруссия задумали "гибридную операцию" – ложь, которая никак не обоснована.

Между тем, в следующий понедельник, 15 ноября, состоится саммит с участием министров иностранных дел ЕС. На повестке дня – введение санкций в отношении Белоруссии из-за кризиса на границе с Польшей. Однако в МИДе РБ заявили, что получают от Брюсселя сигналы о проведении конфиденциальных переговоров. Например, где-нибудь в лесу или в подвале.