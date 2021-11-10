Мигранты назвали журналистам стоимость "путевки" в Белоруссию

Мигранты назвали журналистам стоимость "путевки" в Белоруссию
Michael Kappeler/www.globallookpress.com
У беженцев нет средств, чтобы вернуться домой

"Путевка" для выходцев из Ближнего Востока в Белоруссию обходится примерно в четыре-пять тысяч долларов. Об этом рассказал один из беженцев, которому довелось пообщаться с корреспондентами на белорусско-польской границе.

Несколькими днями ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что многочисленные потоки беженцев из ближневосточного региона и Африки устремились к указанной границе. Позднее ведомство уточнило, что ситуация остается сильно напряженной. Перед заграждениями Польши остановились сотни мигрантов, среди которых было немало женщин и детьми.

Некоторые мигранты пообщались с российскими журналистами. Оказалось, что среди беженцев есть выходцы из Северного Ирака и Курдистана. Люди отказываются называть свои имена, однако некоторые заявили, что находились в белорусской столице больше месяца.

Один мужчина сообщил, что сначала ему пришлось выехать из Багдада в Дамаск для вылета. Стоимость "путевки" составила примерно 4,5 тысячи долларов. В целом мигрантский лагерь регулярно пополняется – кто-то в Белорусии уже с начала осени, кто-то прибыл лишь несколько дней назад.

"На то, чтобы вернуться, денег у нас нет", – рассказал один из мигрантов. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию на границе Белорусии и Польши. Пресс-секретарь президента России указал, что ситуация говорит о близости гуманитарной катастрофы, наблюдается рост напряженности. Однако, отметили в администрации президента, пока что никаких рисков для Российской Федерации нет. Все обвинения в адрес Москвы по поводу происходящего на границе ЕС и Белоруссии неприемлемы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость345217
Пожаловаться Ответить
.русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
1
новости партнеров

Москва сделала Брюсселю предложение для решения миграционного кризиса с Минском - СМИ

Ситуация на границе остается напряженной

Шольц отверг опыт Шредера при выстраивании отношений с Москвой – Bild

Ожидаемого сближения России и Германии после перемен в немецком правительстве не предвидится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей