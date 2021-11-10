Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Сегодняшний экстренный телефонный звонок исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту РФ Владимиру Путину по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе связан с тем, что в Брюсселе считают ниже европейского достоинства вести переговоры с главой Республики Александром Лукашенко. Однако в Кремле дали четко понять, что данную проблему ЕС должен решать в личных контактах с бацькой, а не с Москвой.

К такому выводу пришел немецкий политолог Александр Рар, комментируя "Ленте.ру" состоявшийся ранее в среду, 10 ноября, разговор Меркель с Путиным. Напомним, уходящая глава кабмина Германии назвала недопустимым использование мигрантов для давления на Евросоюз и попросила лидера России повлиять на белорусского коллегу.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации с беженцами власти ФРГ выступают на стороне поляков, а коллективный Брюссель во всем винит исключительно Александра Григорьевича. При этом западные медиа пытаются виновником представить и президента РФ, поскольку он не хочет останавливать бацьку, который якобы шантажирует мигрантами европейцев.

"Вот Меркель и позвонила Путину, попыталась через него подействовать на Лукашенко, с которым сама Европа разговаривать не хочет – это ниже европейского достоинства. Лукашенко будут только наказывать. Путин ответил Меркель, чтобы ЕС все таки говорил с Лукашенко самостоятельно, что Россия не может повлиять на Минск", – сказал политолог.

По его словам, таким ответом Владимир Владимирович разочаровал и разозлил Меркель. Эксперт предположил, что Путин мог пообещать поговорить с Лукашенко, однако указал Берлину, что не может запретить Минску приглашать мигрантов.

Рар полагает, что лидер России хочет, чтобы ЕС самостоятельно разруливал миграционный кризис с белорусским главой, не желая быть втянутым в посредническую роль, поскольку, если проблема не разрешится, то его могут "превратить в сообщника" Александра Григорьевича.

Ранее Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона" заявил, что транзитом граждан из "разбомбленных стран" Ближнего Востока занимается "мафиозная структура", действующая на территории ЕС. По его словам, отечественные авиакомпании не задействованы в перевозке мигрантов.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Додик Шехельман из Петах Тиквы
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Гость из Амстердама
если бы были не молодчаги, то у украинских троллей тут бы сутками не подгорал чердачок на букву п :)
погугли ВВП СССР. старый, лысый мастурбатор-пьедераст :)
Гость из Амстердама
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Гость325142
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
если бы были не молодчаги, то у украинских троллей тут бы сутками не подгорал чердачок на букву п :)
Додик Шехельман из Петах Тиквы
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Гость 342312
согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле. Удивлены ?
обтекайте и жуйте свои сопли
Додик Шехельман из Петах Тиквы
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Гость 342312
согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле. Удивлены ?
ВВП великой Америки - 21 триллион долларов !
Гость 342312
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Додик Шехельман из Петах Тиквы
шестое с конца. у россии ввп как у штата Калифорния. Одного из 50 штатов великой Америки
согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле. Удивлены ?
Додик Шехельман из Петах Тиквы
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Гость329894
Какое место в мировом ВВП?
шестое с конца. у россии ввп как у штата Калифорния. Одного из 50 штатов великой Америки
Лох Тарапунька
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Щенявмерла мечтает остаться транзитной страной. Вот вам и новый нужный Европе транзитный бизнес - быть перевалочным лагерем для мигрантов. Разместить в Трускавце и рядом тысяч сто переселенцев. Немцы поддерживают такой план.
Гость324537
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Гость325142
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
с вами не поспоришь, проблем много , но и утверждать что страна идёт совсем не в том направлении глупо.
Гость324537
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Гость329894
Какое место в мировом ВВП?
согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле. Удивлены ?
Гость329894
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Гость325142
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Какое место в мировом ВВП?
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