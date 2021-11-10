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Министр иностранных дел Белоруссии Андрей Макей заявил, что Крым является частью Российской Федерации. По словам главы МИД, исходить необходимо именно из этой позиции – де-факто полуостров является территорией РФ, несмотря на принципиальную позицию многих государств.
Министр уточнил, что мнение политического руководства Белоруссии по этому поводу остается неизменным – Минск считает Крым российским регионом.
Как отмечает источник, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался брать его в Крым. Последний в ответ рекомендовал главе республики посетить севастопольский мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны. Президент Белоруссии также обратился к Путину, который в тот момент находился в Крыму, с просьбой передать местным жителям поздравления с Днем народного единства.
Новость прокомментировали в парламенте Белоруссии – депутат Андрей Савиных заявил, что Крым является российским регионом не только де-факто, но и с юридической точки зрения. А слова президента республики позволили "формализовать" тему в медиа.
Историческое воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, проведенного весной 2014 года. Большинство местных жителей поддержали такое решение.
Напомним, в августе Лукашенко заявлял, что готов признать Крым частью Российской Федерации лишь тогда, когда со стасусом региона в качестве субъекта РФ согласится "последний русский олигарх", который начнет поставлять на полуостров свою продукцию. После этого украинская сторона вручила послу Белоруссии ноту протеста, заявив, что Минск нарушает международные обязательства из-за намерений признать Крым частью России.
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