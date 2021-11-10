В МИД Белоруссии заявили о российской принадлежности Крыма

В МИД Белоруссии заявили о российской принадлежности Крыма
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В ведомстве отметили, что иной позиции быть не может

Министр иностранных дел Белоруссии Андрей Макей заявил, что Крым является частью Российской Федерации. По словам главы МИД, исходить необходимо именно из этой позиции – де-факто полуостров является территорией РФ, несмотря на принципиальную позицию многих государств. 

Министр уточнил, что мнение политического руководства Белоруссии по этому поводу остается неизменным – Минск считает Крым российским регионом.

Как отмечает источник, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался брать его в Крым. Последний в ответ рекомендовал главе республики посетить севастопольский мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны. Президент Белоруссии также обратился к Путину, который в тот момент находился в Крыму, с просьбой передать местным жителям поздравления с Днем народного единства.

Новость прокомментировали в парламенте Белоруссии – депутат Андрей Савиных заявил, что Крым является российским регионом не только де-факто, но и с юридической точки зрения. А слова президента республики позволили "формализовать" тему в медиа.

Историческое воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума, проведенного весной 2014 года. Большинство местных жителей поддержали такое решение.

Напомним, в августе Лукашенко заявлял, что готов признать Крым частью Российской Федерации лишь тогда, когда со стасусом региона в качестве субъекта РФ согласится "последний русский олигарх", который начнет поставлять на полуостров свою продукцию. После этого украинская сторона вручила послу Белоруссии ноту протеста, заявив, что Минск нарушает международные обязательства из-за намерений признать Крым частью России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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