Главе государства пришлось лично разбираться в проблемах транспорта

В ходе совещания с высокопоставленными госслужащими глава российского государства Владимир Путин обратил внимание на транспортный коллапс, который произошел на Дальнем Востоке. Дабы подчеркнуть важность решения этого вопроса, Владимир Владимирович весьма строго побеседовал с главой Минтранса.



Сейчас в дальневосточном регионе скопилось огромное количество контейнеров, которые никак не могут отправиться в другие субъекты, где их очень ждут. Причиной транспортного коллапса послужило резкое увеличение транзитных перевозок из Китайской Народной Республики.

Владимир Путин напомнил, что на этом фоне некоторые регионы могут остаться без важных строительных материалов и других необходимых товаров. Разумеется, за данную сферу жизни страны отвечает глава Минтранса Виталий Савельев.

Сначала Владимир Владимирович деликатно поинтересовался, участвует ли выше обозначенное лицо в обсуждении животрепещущего вопроса. Несколько разнервничавшийся министр вышел на связь и сообщил, что в курсе происходящего:

"Да, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, сейчас доложу… Есть проблемы…" – проговорил Савельев.

Президент послушал доклад высокопоставленного подчиненного и строго заявил, что профильное министерство должно решить данную проблему в самые кратчайшие сроки:

"Когда вы говорите, что надо определить приоритеты – так вот определите их", – отрезал глава государства.

К слову, недавно на видео попали личные переживания Владимира Путина о судьбе телевизионного оператора.