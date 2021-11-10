"Снова будете нас освобождать": болгары оценили критику новых баз НАТО Лавровым

"Снова будете нас освобождать": болгары оценили критику новых баз НАТО Лавровым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Читатели отреагировали на заявление российского МИД, указавшему альянсу на нарушение договоренностей

Болгарское издание "Факти" опубликовало новость о выступлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, заявившего недавно в Москве, что возведение новых военно-морских баз Соединенных Штатов в Румынии и Болгарии нарушит положения  Основополагающего акта о взаимоотношениях Россия-НАТО, который был подписан еще 24 года назад.

В целом же, указал Лавров, учения НАТО в черноморском регионе направлены на сдерживание России. С годами Москва научилась противостоять подобным провокациям, и на этот раз свою готовность полностью обеспечила.

Читатели в ветке комментариев разделились: многие поддержали высказывания главы российского МИД, остальные предпочли сохранить личную приверженность евроатлантическому курсу. Многие, однако, указали, что очередные базы Североатлантического альянса явно не соответствуют интересам Софии.

"Снова будете нас освобождать?", "Они всегда так поступали. Там, где были американцы, остаются смерть, разруха и всякая грязь. Они никому ничего не сделали, кроме Израиля", "И что плохого в том, что США создают военно-морские базы в Болгарии и Румынии. Разве Россия не оккупировала Крым? Базы США будут легальными в НАТО", "Обычно болгары любят Россию. Если мы хотим быть в ЕС и НАТО еще 100 лет, мы будем искренне привязаны к русским", "Альянсу не нужны неприятности. Путин не станет бросать Болгарию по необъяснимым причинам. Почему на нас не нападает Турция? Потому что Эрдоган его очень боится", "Друзья, с союзниками вроде Соединенных Штатов и Турцией мы, вероятнее всего, станем очередным Косово", – пишут читатели.

Ранее болгарские читатели отреагировали на протест Украины после визита Путина в Крым.

Источник: Факти ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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