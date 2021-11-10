Россия готова устроить американскому флоту в Черном море "Перл-Харбор" - Сатановский

Россия готова устроить американскому флоту в Черном море "Перл-Харбор" - Сатановский
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Акватория вполне подходит для того, чтобы здесь был погребен чей-нибудь флот, считает политолог

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что регулярно сталкивается с вопросами о возможности начала полномасштабного военного конфликта в Черном море из-за кораблей НАТО. Эксперт решил расставить все точки над "и", указав, что цель визита американских гостей заключается не в том, чтобы развязать против РФ войну, а в демонстрации своей силы, которая, по мнению Вашингтона, должна напугать Москву.

Однако специалист не исключает возникновения форс-мажорных ситуаций. Никто не пожелал просто так развязывать Первую мировую, Вьетнамскую войну и события в Афганистане. Предпосылки имеются, как и причина, с которой все начинается – она должна быть всегда. Все разворачивается с определенных инцидентов. Ситуация в Черном море, уверен политолог – тот самый случай. К тому же, его можно считать отличной акваторией для того, чтобы стать последним пристанищем для чьего-нибудь флота, то есть американского. 

"Ничем не хуже Перл-Харбора", — заявил эксперт в интервью журналистам "ПолитРоссии".

Ранее обозреватели "Свободной Прессы" заявили, комментируя выход американских флагманов USS Mount Whitney и USS Porter из Батуми, что Соединенные Штаты могут вновь устроить провокацию в Черном море под видом "права свободного прохода". Однако Черноморскому флоту нечего противопоставить против настолько габаритных кораблей – если потенциальные нарушители откажутся выполнять требования охранного корабля, то огонь, уверены обозреватели, окажется уже не предупредительным, и российская сторона займется уничтожением угрозы.

Источник: ПолитРоссия
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Додик Шехельман из Петах Тиквы
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И это зашли всего два наших корабля ! а у русских пердаки горят, пылают как хиросима :)))
Ялта
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Хотелось бы добавить - не только в Чёрном и не только американцам!
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