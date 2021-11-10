Однако политик все равно останется за решеткой

В Грузии идут активные разбирательства по делам, где основным фигурантом выступает бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили. Недавно выяснилось, что столичный суд этого государства снял с политика арест по одному из уголовных дел, где Михаил Николозович выступает в роли обвиняемого.



Однако нынешние власти не собираются отпускать на волю скандального украино-грузинского государственного деятеля. На нем висит еще достаточно дел, благодаря которым Саакашвили на полном законном основании еще долго можно держать за решеткой.

По сути решение Тбилисского городского суда было простой формальностью. Судебный эксперт аннулировала в среду, 10 ноября, арест Михаила Николозовича по делу о разгоне протестных акций в 2007-м году. Такое решение было принято в связи с тем, что политик и так сидит за решеткой на основании других приговоров.

Впрочем, небольшую поблажку Саакашвили все же получит. Ранее это постановление запрещало бывшему главнокомандующему общаться по телефону. Теперь же он имеет возможность три раза в месяц вести телефонные беседы длиной в 15 минут.

Стоит отметить, что заседание Тбилисского суда не прошло без эксцессов. Агрессивно настроенные сторонники скандального политика решили устроить акцию протеста прямо у здания инстанции, передает издание "МИР24".

Кстати, недавно известная российская журналистка Ольга Скабеева показала интересную деталь камеры грузинского политика. Оказалось, что арестант испытывает очень нежные чувства к своей любовнице Елизавете Ясько.