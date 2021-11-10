Лавров пропустит созванную США встречу по COVID-19

Лавров пропустит созванную США встречу по COVID-19
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министру направили приглашение буквально за несколько дней до самого мероприятия

Российская Федерация не примет участие в созванной Соединенными Штатами министерской встрече по борьбе с последствиями коронавирусной эпидемии. Причиной тому стали сложности организационного характера с уже согласованным графиком главы МИД РФ Сергея Лаврова. Москва желает всем участникам успеха, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как указала госслужащая, Штаты 10 ноября в онлайн-формате проводят встречу на уровне МИД, темой которой стала борьба против коронавирусной инфекции. Как указали в Москве, российская сторона не распологает подробными деталями о программе и сторонах, которые примут в ней участие.

Захарова отметила, что лишь в конце прошлого месяца министрество иностранных дел получило информацию о мероприятии. К тому моменту рабочий график главы российского ведомства уже был сформирован, а потому Лавров не имел возможности принять участие. 

При этом Вашингтон уведомил, что не готов включать иных лиц, кроме самих министров иностранных дел, в предстоящее мероприятие, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Российская сторона занята тем временем активной подготовкой к спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна состояться в конце ноября-начале декабря в Женеве. МИД исходит из того, что на указанной площадке международного уровня необходимо решить вопросы, которые определяют борьбу с последствиями коронавируса – пандемией и новыми вызовами в сфере здравоохранения, с которыми столкнулось человечество.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость 331162
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Гость 234162
.русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Da, согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле.
Гость 234162
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.русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
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