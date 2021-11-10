Стало известно о втором за день звонке Меркель Путину

Стало известно о втором за день звонке Меркель Путину
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Разговор может состояться в течение ближайших часов

Президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель через несколько часов могут провести второй за день телефонный разговор о миграционной ситуации, возникшей на белорусско-польской границе. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня покидающая пост главы немецкого кабмина фрау Меркель уже позвонила лидеру РФ и попросила его повлиять на президента Александра Лукашенко по ситуации с мигрантами, которые прорываются в Евросоюз через территорию Республики в районе польской границы.

"Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо", – написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в "Твиттере".

В свою очередь, по сообщению пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил Брюсселю самостоятельно наладить общение с Минском для обсуждения проблемы миграционного кризиса.

По мнению известного немецкого политолога Александра Рара, данный ответ верховного главнокомандующего России явно разочаровал и даже разозлил врио главы правительства Германии. Эксперт полагает, что Путин не хочет ввязываться в историю с беженцами и открыто дал понять "посланнице" ЕС, что не может указывать Минску, как решать миграционную проблему.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость 331162
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Гость 234162
.русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада.
Da, согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. Смотрим Список стран ВВП (ППС) в гугле.
Гость 234162
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.русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада.
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