Разговор может состояться в течение ближайших часов

Президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель через несколько часов могут провести второй за день телефонный разговор о миграционной ситуации, возникшей на белорусско-польской границе. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.



"Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня покидающая пост главы немецкого кабмина фрау Меркель уже позвонила лидеру РФ и попросила его повлиять на президента Александра Лукашенко по ситуации с мигрантами, которые прорываются в Евросоюз через территорию Республики в районе польской границы.

"Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо", – написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в "Твиттере".



В свою очередь, по сообщению пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил Брюсселю самостоятельно наладить общение с Минском для обсуждения проблемы миграционного кризиса.

По мнению известного немецкого политолога Александра Рара, данный ответ верховного главнокомандующего России явно разочаровал и даже разозлил врио главы правительства Германии. Эксперт полагает, что Путин не хочет ввязываться в историю с беженцами и открыто дал понять "посланнице" ЕС, что не может указывать Минску, как решать миграционную проблему.

