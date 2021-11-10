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Президент России Владимир Путин и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель через несколько часов могут провести второй за день телефонный разговор о миграционной ситуации, возникшей на белорусско-польской границе. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, агентство
Bloomberg со ссылкой на источник.
"Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня покидающая пост главы немецкого кабмина фрау Меркель уже позвонила лидеру РФ и попросила его повлиять на президента Александра Лукашенко по ситуации с мигрантами, которые прорываются в Евросоюз через территорию Республики в районе польской границы.
"Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов в
качестве инструмента бесчеловечно и неприемлемо", – написал
официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в "Твиттере".
В свою очередь, по сообщению пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил Брюсселю самостоятельно наладить общение с Минском для обсуждения проблемы миграционного кризиса.
По мнению известного немецкого политолога Александра Рара, данный ответ верховного главнокомандующего России явно разочаровал и даже разозлил врио главы правительства Германии. Эксперт полагает, что Путин не хочет ввязываться в историю с беженцами и открыто дал понять "посланнице" ЕС, что не может указывать Минску, как решать миграционную проблему.
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