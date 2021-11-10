"Самая прогнившая часть" страны: Жириновский назвал проблему российского юга

"Самая прогнившая часть" страны: Жириновский назвал проблему российского юга
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик заявил, что не понаслышке знаком с ситуацией

Глава либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что считает российский юг "самой прогнившей" частью страны. Причиной тому, уверен политик, стала коррупция, охватившая невиданные для остальнных субъектов масштабы.

В целом же, заявил политик, описанная ситуация стала уже своего рода визитной карточкой для российского юга – подобная картина, уверен Жириновский, наблюдалась не только во времена советского правления, но и в новой России после 1991 года, и все президентство Бориса Ельцина. К настоящему времени, добавил лидер либерал-демократов, мало что поменялось.

"Это мой вывод. Юг – самая прогнившая часть России, – высказался Жириновский для журналистов.

Однако, уточнил парламентарий, коррупция в южных регионах существует еще со времен Российской империи. Жириновский заявил, что имеет об этом прекрасное представление, так как ему доводилось жить в указанных краях, в отличие от представителей государственного аппарата, обитающего в центре российской столицы.

"Сидят в Москве и ничего не понимают", – добавил Жириновский.

Не так давно Жириновский проехался по Казахстану, заявив, что местное население обязано существующей ныне инфраструктурой русским, несмотря на то, что в массовые объекты были вложены общие усилия советского народа. Однако лидер либерально-демократической партии вовсе не смутился из-за этого замечания, уточнив, что не разделяет понятий "русский" и "советский". В эфире "России 1" Жириновский заявил, что считает себя русским, и терпеть не может "оскорблений и унижений" в адрес своих соотечественников в родном Казахстане.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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