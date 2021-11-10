Ярош призвал украинских добровольцев готовиться к войне

Ярош призвал украинских добровольцев готовиться к войне
Дмитрий Ярош. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Представитель киевского режима собирает под неонацистские знамена имеющих боевой опыт ветеранов АТО

Один из представителей ультранационалистических течений в Незалежной, экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор*", а ныне новый советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош призвал добровольцев быть готовыми встать на защиту государства. Свое воззвание неонацист разместил в "Фейсбук".

"Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный и человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция снова будут нужны нашей Матери-Украине", – цитирует клич Яроша телеграм-канал "Украина.ру".

Издание отмечает, что данный гражданин ныне "уже не просто сбитый нацистский летчик", а официальный советник главнокомандующего ВСУ.

Ранее Ярош заявил, что киевскому режиму нужно вступить в войну с Минском на стороне Варшавы в случае необходимости, по ходу обозвав президента Александра Лукашенко "кремлевской марионеткой". Так радикал отреагировал на продолжающийся миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Ярош, который является командующим так называемой "Украинской добровольческой армией" (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщил в соцсети, что был официально назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, данное решение говорит о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский явно боится местных националистов.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вова пианист
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Эта истеричка соберет всех алкашей-АТО-шников из ЛТП и пойдет защищать поленьев, но до фронта не дойдет, по пути они разорят все винные магазины и половина передохнет от алкогольного отравления, вторая половина будет в состоянии жесточайшего абстинентного синдрома.
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