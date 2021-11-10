Представитель киевского режима собирает под неонацистские знамена имеющих боевой опыт ветеранов АТО

Один из представителей ультранационалистических течений в Незалежной, экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор*", а ныне новый советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош призвал добровольцев быть готовыми встать на защиту государства. Свое воззвание неонацист разместил в "Фейсбук".

"Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный и человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция снова будут нужны нашей Матери-Украине", – цитирует клич Яроша телеграм-канал "Украина.ру".

Издание отмечает, что данный гражданин ныне "уже не просто сбитый нацистский летчик", а официальный советник главнокомандующего ВСУ.

Ранее Ярош заявил, что киевскому режиму нужно вступить в войну с Минском на стороне Варшавы в случае необходимости, по ходу обозвав президента Александра Лукашенко "кремлевской марионеткой". Так радикал отреагировал на продолжающийся миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Ярош, который является командующим так называемой "Украинской добровольческой армией" (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщил в соцсети, что был официально назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, данное решение говорит о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский явно боится местных националистов.

