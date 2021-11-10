Фигуранты решили заняться прибыльным бизнесом, притворившись, будто перевозят коронавирусных больных

Польская полиция задержала для досмотра машину скорой помощи. Оказалось, что салон был набит выходцами из Ближнего Востока, которых злоумышленники пытались тайно переправить в Германию. В настоящее время задержанными занимается Пограничная служба и прокуратура.

Как отмечает источник, 9 ноября в польской Величке местные правоохранительные органы на дороге заметили при патрулировании скорую. Внешний вид транспорта и его оборудования вызвал подозрения у сотрудников, и машину остановили для досмотра.

На переднем сиденье оказались двое 28-летних жителей Варшавы в защитных костюмах. Злоумышленники пытались сделать вид, будто перевозят зараженных коронавирусной инфекцией, однако в салоне находилось 18 нелегалов. Автомобиль поместили под охрану, водителей с мигрантами уже передали уполномоченным органам.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы за оказание помощи в незаконном пересечении границы.

Подобный случай является в Польше не единственным – пока местные СМИ пестрят заголовками о "гибридной атаке Лукашенко", контрабандисты тайно перевозят нелегалов в Германию с польско-белорусской границы. Так, в начале ноября два человека также решили перевезти нелегалов в Германию на машине скорой помощи, однако привлекли внимание наземного и воздушного патруля. 4 ноября погранслужба сообщила полиции о подозрительной машине, следующей в сторону города Бельск-Подляски. Задержанными оказались двое местных жителей, которые везли пятерых иракцев.

