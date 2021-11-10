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Польская полиция задержала для досмотра машину скорой помощи. Оказалось, что салон был набит выходцами из Ближнего Востока, которых злоумышленники пытались тайно переправить в Германию. В настоящее время задержанными занимается Пограничная служба и прокуратура.
Как отмечает источник, 9 ноября в польской Величке местные правоохранительные органы на дороге заметили при патрулировании скорую. Внешний вид транспорта и его оборудования вызвал подозрения у сотрудников, и машину остановили для досмотра.
На переднем сиденье оказались двое 28-летних жителей Варшавы в защитных костюмах. Злоумышленники пытались сделать вид, будто перевозят зараженных коронавирусной инфекцией, однако в салоне находилось 18 нелегалов. Автомобиль поместили под охрану, водителей с мигрантами уже передали уполномоченным органам.
Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы за оказание помощи в незаконном пересечении границы.
Подобный случай является в Польше не единственным – пока местные СМИ пестрят заголовками о "гибридной атаке Лукашенко", контрабандисты тайно перевозят нелегалов в Германию с польско-белорусской границы. Так, в начале ноября два человека также решили перевезти нелегалов в Германию на машине скорой помощи, однако привлекли внимание наземного и воздушного патруля. 4 ноября погранслужба сообщила полиции о подозрительной машине, следующей в сторону города Бельск-Подляски. Задержанными оказались двое местных жителей, которые везли пятерых иракцев.
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