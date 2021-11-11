"Аэрофлот" может попасть под санкции из-за миграционного кризиса

ЕС планирует ввести ограничения против российской авиакомпании

Европейские политики готовят новый пакет санкций против Белоруссии, руководство которой обвиняется в эскалации миграционного кризиса. Ограничения планируется ввести также против авиаперевозчиков, подозреваемых в переброске нелегалов. 

Как сообщает издание URA.RU, под санкции Евросоюза может попасть и российская авиакомпания "Аэрофлот". Эту информацию подтверждают источники американского информагентства Bloomberg.

Также ограничения могут быть введены против Turkish Airlines. По данным РИА ФАН, санкции Евросоюза готовы поддержать США и Великобритания.

Напомним, на следующей неделе планируется встреча глав МИД стран Евросоюза. Министры намерены обсудить новые санкции против Белоруссии. Политики считают, что президент РБ Александр Лукашенко развязал против ЕС гибридную войну.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость327568
Пожаловаться Ответить
Вова а бумеранг то возвращается обратно.
1
новости партнеров

Закулисье бундестага: "Зеленые" поменяли мнение о "Северном потоке-2"

Немецкие СМИ нагнетают обстановку вокруг сертификации газопровода на фоне формирования нового правительства ФРГ

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей