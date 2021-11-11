ЕС планирует ввести ограничения против российской авиакомпании

Европейские политики готовят новый пакет санкций против Белоруссии, руководство которой обвиняется в эскалации миграционного кризиса. Ограничения планируется ввести также против авиаперевозчиков, подозреваемых в переброске нелегалов.

Как сообщает издание URA.RU, под санкции Евросоюза может попасть и российская авиакомпания "Аэрофлот". Эту информацию подтверждают источники американского информагентства Bloomberg.

Также ограничения могут быть введены против Turkish Airlines. По данным РИА ФАН, санкции Евросоюза готовы поддержать США и Великобритания.

Напомним, на следующей неделе планируется встреча глав МИД стран Евросоюза. Министры намерены обсудить новые санкции против Белоруссии. Политики считают, что президент РБ Александр Лукашенко развязал против ЕС гибридную войну.