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Европейские политики готовят новый пакет санкций против Белоруссии, руководство которой обвиняется в эскалации миграционного кризиса. Ограничения планируется ввести также против авиаперевозчиков, подозреваемых в переброске нелегалов.
Как сообщает издание URA.RU, под санкции Евросоюза может попасть и российская авиакомпания "Аэрофлот". Эту информацию подтверждают источники американского информагентства Bloomberg.
Также ограничения могут быть введены против Turkish Airlines. По данным РИА ФАН, санкции Евросоюза готовы поддержать США и Великобритания.
Напомним, на следующей неделе планируется встреча глав МИД стран Евросоюза. Министры намерены обсудить новые санкции против Белоруссии. Политики считают, что президент РБ Александр Лукашенко развязал против ЕС гибридную войну.
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