WELT выяснил, кто помогает нелегалам попасть из Белоруссии в Польшу

После нескольких дней эскалации миграционного кризиса на линии разграничения Белоруссии и Польши к расследованию пограничного конфликта подключился ЕС. Немецкое издание WELT обнаружило секретный протокол Еврокомиссии, в котором говорится о причастности граждан Германии к переброске нелегалов.

По данным информагентства, власти ФРГ арестовали многих водителей по подозрению в незаконной перевозке мигрантов из Белоруссии на территорию Евросоюза. Известно, что они предоставляли свои автомобили выходцам из азиатских стран. Как правило, нелегалов в Польшу завозили граждане Ирака, Ирана, Сирии и Турции, постоянно проживающие в Германии.

"Согласно документу ЕС, Германия и Финляндия являются основными направлениями для мигрантов", – сообщает WELT.

Также издание утверждает, что в протоколе Еврокомиссии указаны авиакомпании, которые могут быть причастны к переброске нелегалов в Белоруссию. Называется "Белавия", Turkish Airlines, Fly Dubai и частный сирийский перевозчик Cham Wing Airlines.

Примечательно, что в документе ничего не сказано про российский "Аэрофлот", хотя Евросоюз планирует ввести против него санкции по подозрению в причастности к миграционному кризису.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что национальный авиаперевозчик "Белавия" не участвовал в переброске беженцев из азиатских стран.