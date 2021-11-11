Россия обратилась в ООН из-за нежелания США выдавать дипломатам визы

Проблемой обеспокоился генеральный секретарь организации

Организация Объединенных Наций по просьбе России может запустить процедуру арбитражного разбирательства, чтобы решить вопрос о невыдаче дипломатам американских виз. США систематически отказываются выдавать визы не только делегатам из нашей страны, но постоянным сотрудникам представительства РФ при ООН.

Как сообщает RT, разбираться в дипломатическом скандале будет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он намерен взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы устранить проблему получения виз дипломатами из России и других стран.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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