Проблемой обеспокоился генеральный секретарь организации

Организация Объединенных Наций по просьбе России может запустить процедуру арбитражного разбирательства, чтобы решить вопрос о невыдаче дипломатам американских виз. США систематически отказываются выдавать визы не только делегатам из нашей страны, но постоянным сотрудникам представительства РФ при ООН.

Как сообщает RT, разбираться в дипломатическом скандале будет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он намерен взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы устранить проблему получения виз дипломатами из России и других стран.