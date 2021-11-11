Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Россия может закрыть небо над своей территорией для пролета самолетов стран, которые введут ограничительные меры в отношении "Аэрофлота". Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в четверг, 11 ноября.

Накануне ИА "Блумберг" со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что в Брюсселе обсуждают санкции в отношении стран, которые, по мнению членов ЕС, причастны к миграционному кризису на белорусско-польской границе. В числе прочего, предлагается ввести рестрикции против российского "Аэрофлота" и турецкой авиакомпании Turkish Airlines, рейсами которых якобы доставляются нелегальные мигранты в Минск.

В Москве предупреждают, что подобные действия не останутся без должной реакции. В качестве ответной меры может быть введен запрет на использование российского воздушного пространства авиакомпаниям тех стран, которые присоединятся к рестрикциям в отношении "Аэрофлота", высказался Джабаров.

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения",

– заверил сенатор, добавив, что аналогичная реакция последует и на возможные персональные санкции. 

В среду, 10 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину с требованием повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко и остановить поток мигрантов в ЕС через Польшу. В Кремле рекомендовали обсуждать этот вопрос с Минском напрямую, однако договорились поддерживать контакты и между собой.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США, и спят по 11 раз в день
Пожаловаться Ответить
Гость323451
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Решили майдауны долбануть по Москве ракетой.Взяли они кусок газовой трубы от своей ГТС,забили туда мешок пороха и накрыли кастрюлей. Ярош засунул туда зажженный факел...Очнулся Дмитро,кругом раненые и трупы майдаунов,сам он без ноги. И говорит Ярош:-"Ничего себе! Если у нас тут от нашей ракеты такое,то представляю,что там сейчас в Москве творится -Сало Украине!!!"
Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США, и спят по 11 раз в день
Пожаловаться Ответить
Гость 263098
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Есть у Хохла бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".
(Николай Гоголь.)
Гость 263098
Пожаловаться Ответить
Гость 263098
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
A согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. А Украина 0.3 % и 40 место в списке стран по мировому ВВП ,и это гигант с популяцией 50 млн..
Гость 263098
Пожаловаться Ответить
Гость324591
пандемийные рестрикции обрубили практически все флайты, небо пустое
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
Гость 263098
Пожаловаться Ответить
Гость324591
пандемийные рестрикции обрубили практически все флайты, небо пустое
пандемийные рестрикции обрубили практически все флайты , небо пустое..
Гость 263098
Пожаловаться Ответить
Гость330456
Ну правильно, в небе над Россией самолёты западных авиакомпаний по пальцам пересчитать можно
А теперь еще раз открой флайрадар, и посчитай сколько самолетов из ЕС сейчас на всей территории России, и сравни сколько Российских на территории ЕС, очень удивишься хохленок.
Гость323451
Пожаловаться Ответить
Гость324591
их же вообще над всеми странами по пальцам пересчитать же можно сейчас, их же нету нигде.
пандемийные рестрикции обрубили практически все флайты , небо пустое..
Гость323451
Пожаловаться Ответить
Гость323451
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
A согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда за 2020, Россия это : 4100 млр.$ в год, что составляет 3.11 % в мире. это 6 место после Германии у которой 4537 млр $ в год , что составляет 3,44.% в мире. А Украина 0.3 % и 40 место в списке стран по мировому ВВП ,и это гигант с популяцией 50 млн..
Гость330456
Пожаловаться Ответить
Гость324591
Сейчас как ты смотрел ? Практически никто не летает ..
А что касается визовых проблем, то почему-то у американцев совсем не беспокоит проблема получения российских виз. Их спортсмены без проблем во всех международных соревнованиях участвуют, в том числе и в российских этапах. А вот у российских спортсменов раз за разом проблемы с получением виз возникают. И у российских чиновников и политиков также - Лавров напрашивается на встречу, чтобы эти вопросы уладить, его игнорируют, поскольку Неуловимый Джо неуловим, поскольку никому не нужен.
Гость323451
Пожаловаться Ответить
русские красавчики, 8 лет , и крым вернули, и мост построили с жд , и трубы через континент по морю под санкциями ! 6-e место в мировом ВВП, члены  ВТО, в основной постоянной пятёрке ООН !! конечно.. проблем не счесть внутри страны, но все же это не их соседи, которым сделали революцию, a они 8 лет проволоку на забор не могут натянуть, и Которым ООН с 2015 года , присвоил статус самой бедной страны в Европе, и это при поддержке то запада..
1 2 3 4 Следующая
новости партнеров

Закулисье бундестага: "Зеленые" поменяли мнение о "Северном потоке-2"

Немецкие СМИ нагнетают обстановку вокруг сертификации газопровода на фоне формирования нового правительства ФРГ

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей