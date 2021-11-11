В России ответили на заявление Пентагона о приверженности принципу "как посчитаем нужным"

В России ответили на заявление Пентагона о приверженности принципу "как посчитаем нужным"
Фото: depositphotos.com
Москва готова проявить взаимность в проведении военных операций, заявили в Совфеде

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление Соединенных Штатов, указавших на то, что Пентагон вместе с Североатлантическим альянсом начнет проводить операции так, "как посчитает нужным".

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона вместе с союзниками продолжает действовать в международном пространстве "так, как посчитает нужным". Вашингтон продолжит отстаивать свой принцип, заявил чиновник, комментируя сообщения РФ о росте военного присутствия альянса в Черном море.

Российский сенатор позднее заявил, комментируя ситацию, что длительное время Москва слишком долго полагалась на далекие от реальности "потепления", ошибочно рассчитывая на здравый смысл американских коллег. Кремль неоднократно призвал Запад к диалогу. Результаты, тем не менее, не оправдали себя, поэтому и российская сторона теперь действует так, "как считает нужным".

Как уточнил Пушков, Россия руководствуется собственными решениями, проводя действия в Сирии, Арктике и Дальнем Востоке, а также в рамках создания гиперзвукового вооружения. В указанных областях наблюдаются "зримые результаты", о чем сенатор написал в своем телеграм-канале.

"Выходит, надо чаще действовать, как мы сами считаем нужным. Не безоглядно, но настойчиво и последовательно", – добавил Пушков.

Именно такая тактика, выразил уверенность российский сенатор, принесет плоды.

Ранее Пушков заявил, комментируя заверения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отсутствии поводов для опасений у Кремля, что все увещевания о том, что Украину не пустят в Альянс, слишком наивны и далеки от реальности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

tehnik74
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Гость326899
Наконец то и Американцы приобрели мужские качества А то Путин кому то хотел зубы выбить А Америка может не только зубы выбить но и череп расколоть НАТО и Америка будьте смелее будьте мужиками
Пусть сначала их генералы-трансгендеры юбки с каблуками снимут. А то видели как их "мужики" от бармалеев в сандалях драпали.
Гость327781
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Ну вот пора в Хохляндии навести порядок, а то много долпоепов развелось. А там и посмотрим как Ната кинется их защищать брызгая слюнями. Ух <цензура> страшно!!! А собственно если присоединить Хохлостан, то санкции против СП-2 уже не нужны, трубу будут наши в Гейропу. И так хорошо и по другому. Слава Салу!!!!
666
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Гость 326899 ну а ты их с 2014 года потерял :) вырвали "оккупанты" у вас очко в упорной битве!
Гость 263098
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Гость326899
Наконец то и Американцы приобрели мужские качества А то Путин кому то хотел зубы выбить А Америка может не только зубы выбить но и череп расколоть НАТО и Америка будьте смелее будьте мужиками
не заставляй их быть мужиками, пусть сами до этого дойдут :)
Гость326899
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Наконец то и Американцы приобрели мужские качества А то Путин кому то хотел зубы выбить А Америка может не только зубы выбить но и череп расколоть НАТО и Америка будьте смелее будьте мужиками
123
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Гость325977
А что, у России голос прорезался?
Рассия еще даст вам всем про..раться, как кукушки эти руссофобы, недалёкие люди.
Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
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Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
и спят по 9 раз в день
Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
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Французские бульдоги моего товарища, беспрерывно громко пукают, и без предупреждения какают на его английский ковёр, они тоже могли бы баллотироваться в президенты США.
Гость325977
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А что, у России голос прорезался?
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