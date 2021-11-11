Единая валюта и общий лидер: Жириновский обрисовал будущее России и Белоруссии

Единая валюта и общий лидер: Жириновский обрисовал будущее России и Белоруссии
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политик оценил новость о подписании декрета

Лидер ДЛПР Владимир Жириновский заявил, рассуждая с журналистами об обозримом будущем Российской Федерации и Белоруссии, что за недавнием подписанием декрета Союзного государства недалеко и формирование общего парламента с образованием единой валюты. 

По словам политика, президент республики Александр Лукашенко готов ответить согласием на создание единого законодательного органа, равно как и принять новую единую валюту. Более того, после принятия ожидаемой конституции действующий белорусский лидер отправится в отставку.

Как считает Жириновский, Лукашенко изрядно устал от сторонних ожиданий – президенту надоело видеть, что все хотят отправить его восвояси после долго правления. Однако принятие новой конституции станет хорошим юридическим поводом. После единого документа Союзное государство достигнет общего правительства и изберет лидера.

Еще тридцать лет назад, напомнил политик, народы Советского Союза выступали за сохранение прежнего строя и желали жить в одной стране. В целом же Союзное государство преследует эту идею.

"Белоруссия ни в чем не будет ущемлена, жизнь станет лучше", – выразил уверенность Жириновский.

Не так давно Жириновский заявил, что в скором времени Российская Федерация и Белоруссия могут провести в досрочном порядке выборы в единый парламент Союзного государства. В ходе заседания в Центральной избирательной комиссии парламентарий выразил надежду, что этого удастся достичь в ближайшие годы, и СГ будет представлять собой уже новое государственное образование.

Источник: Радио КП ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Пророк
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Согласен,но надо достучаться до затравленного и испуганного народа,для начала.нужна Российская программа по адаптации Бел.народа в новых условиях,а это годы труда! Лукаш будет сопротивляться!!!
Гость330456
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Только вот времена поменялись, а Жириновский всё мыслит категориями СССР. Надо Жириновскому и другим россиянам, мечтающим о возрождении СССР, осознать, что СССР развалился, его больше нет, и не надо лезть в страны бывшего СССР и навязывать там сталинизм и диктаторов пророссийских покрывать
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