Близость руководства Белоруссии и России не свидетельствует о сговоре

Во Франции признали несостоятельность обвинений в адрес России в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Как подчеркнул госсекретарь при МИД Пятой республики Клеман Бон, доказательств, что Москва причастна к данной ситуации, нет.

Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что страны ЕС, а также США и Великобритания планируют ввести санкции против "Аэрофлота" и "Турецкий авиалиний", самолетами которых якобы доставляются беженцы из Ирака в Белоруссию. В Москве предупредили, что в ответ могут закрыть небо над Россией иностранным авиакомпаниям.

По словам Клемана Бона, Париж не располагает фактами, которые бы свидетельствовали о том, что Москва вовлечена в историю с мигрантами, передает РИА "Новости". При этом он отметил, что Россия и Белоруссия довольно близки, поэтому в Европе считают, что российское руководство может повлиять на белорусских коллег ради скорейшего урегулирования кризиса.

Ранее в МИД РФ жестко отреагировали на попытки вовлечь власти РФ и Белоруссии в европейский миграционный кризис.