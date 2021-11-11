Варшава заявила о доказательствах перевозки мигрантов "Аэрофлотом"

Варшава заявила о доказательствах перевозки мигрантов "Аэрофлотом"
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Собранных фактов, впрочем, полякам не хватает, чтобы убедить коллег по ЕС в необходимости ввести санкции против российской авиакомпании

Польша располагает данными о том, что российская авиакомпания "Аэрофлот" имеет непосредственное отношение к скоплению мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в четверг, 11 ноября.

В Польше уверены, что доставка мигрантов в Белоруссию была организована по распоряжению ее лидера Александра Лукашенко.

"Аэрофлот", по нашей информации, поддержал эту акцию Лукашенко с людьми из Ближнего Востока". (...) Да, у нас есть такие данные. Сейчас мы думаем, хватит ли этого для санкций",

– подтвердил польский дипломат в эфире радио "Эхо Москвы", признав при этом, что ограничительные меры против "Аэрофлота" обсуждаются в Брюсселе, но могут и не быть одобрены. 

При этом Ясина заверил, что Варшава ни при каких условиях не пустит мигрантов в республику. Польские власти до обострения кризиса приняли решение не впускать в страну нелегалов из соседней страны даже для подачи прошения об убежище. Отступать от своих слов они не намерены. "Не пропустим никак", – подчеркнул представитель МИД Польши, отметив, что не считает этих людей беженцами, даже если они прибыли из разрушенной войной страны.

"Они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства", 

– пояснил позицию Варшавы дипломат. Единственное, что готовы сделать власти Польской республики – это предоставить белорусам гуманитарную помощь для ночующих на морозе выходцев с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что страны ЕС с подачи Польши обсуждают меры реагирования на миграционный кризис, обострившийся на этой неделе, когда на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, стремящихся попасть в Евросоюз. По некоторым данным, под санкции могут попасть российский "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии", на борту которых мигранты могли попасть в Минск. В связи с этим в Совете Федерации допустили, что иностранным самолетам могут закрыть доступ в российское воздушное пространство.

Источник: Эхо Москвы
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей