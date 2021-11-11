Собранных фактов, впрочем, полякам не хватает, чтобы убедить коллег по ЕС в необходимости ввести санкции против российской авиакомпании

Польша располагает данными о том, что российская авиакомпания "Аэрофлот" имеет непосредственное отношение к скоплению мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в четверг, 11 ноября.

В Польше уверены, что доставка мигрантов в Белоруссию была организована по распоряжению ее лидера Александра Лукашенко.

"Аэрофлот", по нашей информации, поддержал эту акцию Лукашенко с людьми из Ближнего Востока". (...) Да, у нас есть такие данные. Сейчас мы думаем, хватит ли этого для санкций",

– подтвердил польский дипломат в эфире радио "Эхо Москвы", признав при этом, что ограничительные меры против "Аэрофлота" обсуждаются в Брюсселе, но могут и не быть одобрены.

При этом Ясина заверил, что Варшава ни при каких условиях не пустит мигрантов в республику. Польские власти до обострения кризиса приняли решение не впускать в страну нелегалов из соседней страны даже для подачи прошения об убежище. Отступать от своих слов они не намерены. "Не пропустим никак", – подчеркнул представитель МИД Польши, отметив, что не считает этих людей беженцами, даже если они прибыли из разрушенной войной страны.

"Они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства",

– пояснил позицию Варшавы дипломат. Единственное, что готовы сделать власти Польской республики – это предоставить белорусам гуманитарную помощь для ночующих на морозе выходцев с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что страны ЕС с подачи Польши обсуждают меры реагирования на миграционный кризис, обострившийся на этой неделе, когда на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, стремящихся попасть в Евросоюз. По некоторым данным, под санкции могут попасть российский "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии", на борту которых мигранты могли попасть в Минск. В связи с этим в Совете Федерации допустили, что иностранным самолетам могут закрыть доступ в российское воздушное пространство.